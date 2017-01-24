الزراعية نت – الاخبار - تم اختيار الدكتور سوني بيردو وزيرا للزراعة الامريكية الجديد. الوزير يحمل دكتوراه في الطب البيطري وكان حاكما لولاية جورجيا. انظم لآخر عدة شهور الى فريق ترامب المنظم للانتخابات. كما قاد المئات من مواطنين جورجيا عام 2007 من اجل الصلاة لاستقدام الامطار لجورجيا، ويطلب الغفران من الله بسبب ضياعه مصادر المياه بسبب التلوث البيئي في جورجيا.

اسس إتلاف شركاء بيردو للعمل في الخدمات والمنتجات الامريكية لمناطق ما وراء البحار. وقبل ان يصبح حاكما لجورجيا كانت لديه شركة لتجارة الحبوب والاسمدة. كما شارك في العديد من النشاطات البيئية وخاصة التي تؤثر على صغار المزارعين، مع انه كان من انصار التعامل مع الشركات الزراعية الكبيرة.

ذكرت مجموعة العمل البيئة عنه في 18/1/2017 "انه من الصعب ان نتصور ان بائعا سابقا للأسمدة سوف يقوم بمعالجة مشكلة تلوث المزارع غير المنظم، والذي ادى الى تسمم مياه الشرب وادى الى تحويل بحيرة إيراي الى اللون الاخضر بالإضافة الى التأثيرات التي حصلت في خليج المكسيك".

سوني بيردو هو الان مسؤول عن حوالي 155 مليار دولار وعن 100,000 موظف.