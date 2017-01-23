الزراعية نت – الاخبار - أكد وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد الدكتور مجد المرسي، أنه تم الانتهاء من زراعة 14 ألفًا و683 فدانًا بزمام مركز بلاط بمحاصيل شتوية. وقال المرسي، في تصريح امس الأحد، إنه تم زراعة 694 فدانًا بمحصول القمح و92 فدانًا بمحصول الشعير، و96 فدانًا بمحصول الفول البلدي وباقي المساحات محاصيل شتوية متنوعة.

وأضاف أنه تم توفير كافة أنواع الأسمدة ومستلزمات الإنتاج في الجمعيات الزراعية على مستوى المراكز الإدارية الخمسة، على أن يتم صرف جميع الأسمدة بنظام الكوبونات، وطبقًا للحيازة الزراعية المنزرعة بالفعل على الواقع؛ لضمان وصول الأسمدة للمستحقين.

أ.ش.أ