أهلا بك في موقع الزراعية نت

أخبار مؤكدة وغير مؤكدة

لافتة إعلانية

تابع "الزراعية نت" على الفيس بوك

YoWindow.com Forecast by yr.no
مصر: زراعة 14 ألفًا و683 فدانًا بالمحاصيل الشتوية طباعة إرسال إلى صديق
الاثنين, 23 يناير 2017 00:00

مصر: زراعة 14 ألفًا و683 فدانًا بالمحاصيل الشتويةالزراعية نت – الاخبار - أكد وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد الدكتور مجد المرسي، أنه تم الانتهاء من زراعة 14 ألفًا و683 فدانًا بزمام مركز بلاط بمحاصيل شتوية. وقال المرسي، في تصريح امس الأحد، إنه تم زراعة 694 فدانًا بمحصول القمح و92 فدانًا بمحصول الشعير، و96 فدانًا بمحصول الفول البلدي وباقي المساحات محاصيل شتوية متنوعة.

وأضاف أنه تم توفير كافة أنواع الأسمدة ومستلزمات الإنتاج في الجمعيات الزراعية على مستوى المراكز الإدارية الخمسة، على أن يتم صرف جميع الأسمدة بنظام الكوبونات، وطبقًا للحيازة الزراعية المنزرعة بالفعل على الواقع؛ لضمان وصول الأسمدة للمستحقين.

 

 

 

أ.ش.أ

التعليقات (0)add comment
feedRSS خاصية التعليقات
min/maxإظهار/إخفاء التعليقات

أضف تعليق
تصغير | تكبير

busy
 

الرئيسية | من نحن | الإعلان معنا | الإتصال بنا | الجديد في الزراعة | نشاطات مبرمجة| المخالفات البيئية | الهيئات والشركات | لموظفي الزراعية

"جميع الحقوق محفوظة © 2016 - 2010 "الزراعية نت

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Abyar Designs