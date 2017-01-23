الزراعية نت – الاخبار - في محاولة منهم لجعل سعر الدواجن فوق مستوى 8 ريالات، بدأ منتجو الدواجن اتباع سياسة التوازن في الإدخالات، مما جعل الكثير من المتعاملين في سوق الدواجن بالمملكة يتوقعون ارتفاع الأسعار. وقال أحد المتعاملين في السوق ويدعى المهندس أشرف حسن، إن كميات الدواجن المعروضة في الأيام الماضية لا تتجاوز 500 ألف دجاجة، بينما يتراوح الطلب اليومي بين 120 إلى 130 ألف دجاجة.

وأوضح “حسن”، أن شركات الدواجن المبردة ستعمل على تعويض نقص الدواجن في بعض المناطق، لافتا إلى أن مزارع المنطقة الوسطى أكثر قدرة على تلبية الطلب المتزايد من شركات الدواجن بالمنطقة الشرقية.

وقال متعامل آخر في السوق المحلية ويدعى فتحي السعيد، إنه كان هناك إقبالا كبيرا على الدواجن المبردة خلال الأسبوع الماضي، وذلك تزامنا مع توقيت استلام الرواتب، حيث إن بعض القطاعات الاقتصادية تعتمد تحريك السوق بشكل مؤقت خلال مواعيد استلامها.

وأشار إلى أن السعر الحالي للدواجن المبردة يتراوح بين 10.5 – 11 ريالا للدجاجة التي تزن “1000 غرام”.

وكان هناك فائضا كبيرا من الدواجن خلال الفترة الماضية بسبب الإدخالات في عدد كبير من المزارع، الأمر الذي تسبب في انخفاض الأسعار، حيث وصل سعر الدواجن الحية إلى 6.5 ريال.

عكاظ