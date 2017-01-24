الزراعية نت – الاخبار - محصول الشاي يتم حصاده بسرعة في منطقة كاموينج في اوغندا على الرغم من الجفاف الشديد وسوء الاحوال الجوية التي تسببت بتهديدات كبيرة لهذا المحصول. وقال السيد أغري ناتواهاميا لصحيفة ديلي مونيتور ان المنطقة تواجه حاليا موجة جفاف

واضاف نحن "سنجتمع في المنطقة لمناقشة واحدة من القضايا التي تريد الحكومة المركزية بالتدخل هو اتخاذ تدابير مثل الري ". ومنطقة كاموينج هي منطقة لزراعة جيدة لشجيرات الشاي ولكن الآن معظم المزارع تجف".

ووفقا لرئيس جمعية كاموينج للشاي التعاونية، قال انه تم تدريب أكثر من 250 مزارع في زراعة الشاي في الآونة الأخيرة.

"لقد تم تخصيص أكثر من 5000 فدان لزراعة الشاي، وهو ما يترجم إلى الحاجة لأكثر من 25 مليون شتلة شاي ".

وقال رئيس منطقة كاموينج، السيد ناتواهاميا، يتعين على الحكومة تشجيع عمليات الري كإجراء للحد من تاثير الجفاف من خلال توفر المياه المتاحة من نهر مبانغا وبحيرة جورج. كما تم تدريب أكثر من 250 المزارعين في زراعة الشاي في الآونة الأخيرة.