الزراعية نت – الاخبار - تنطلق فاعليات مؤتمر "دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة" والذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع مجلة الشباب برعاية وحضور المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة. وسيتم عقد المؤتمر الذي يستمر لمدة يومين، بمقر مؤسسة الأهرام بمشاركة عدد كبير من رواد الأعمال والمتخصصين العاملين في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنهم رجال البنوك ورجال أعمال والمسئولين بداخل الهيئات الدولية والجمعيات التنموية، والأكاديميين والباحثين المهتمين بهذا المجال.

وقال قابيل، إن عقد هذا المؤتمر يأتي في إطار حرص الوزارة على دعم المشروعات الصغيرة باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية المستدامة وركيزة أساسية في استراتيجية وزارة التجارة والصناعة 2020، لافتا إلي أن هذا القطاع يساهم بنحو 80% من منظومة الاقتصاد المصري ويوفر 75% من فرص العمل الجديدة للشباب. وأشار إلى أن المؤتمر يستهدف التعرف على واقع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة في مصر، وتبادل الخبرات والتجارب، وطرح آفاق وأفكار جديدة حول تأسيس المشروعات والحصول على التمويل وتوفير الضمانات الكافية.

وأكد أن المؤتمر سيشمل عقد عدة ورش عمل وجلسات بهدف تزويد المشاركين بالمهارات الأساسية لإعداد الدراسات الفنية والسوقية وجدولة وتقييم جدوي المشروعات، وكيفية مساهمة البنوك والقطاع الخاص في توفير التمويل وأهم المبادرات المطروحة والمعوقات التى تقف أمام تنفيذها، بالإضافة لاستعراض قصص نجاح بشكل عملي.

وأوضح وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة ستشارك في المؤتمر من خلال الهيئات مقدمة الخدمات غير المالية المتمثلة في دراسات الجدوى والدراسات التسويقية والتدريب كهيئة التنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة ومجلس التدريب الصناعي وكذلك الهيئات مقدمة الخدمات المالية كالصندوق الاجتماعي للتنمية والبنك المصري لتنمية الصادرات، لافتًا إلى أن بعض الجهات التمويلية الخاصة مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك الاسكندرية ستشارك في المؤتمر.

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