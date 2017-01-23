الزراعية نت – الاخبار - يساعد انخفاض اليورو ونمو الطلب من المستوردين مثل الجزائر الاتحاد الأوروبي في التخلص من فائض تصدير متناقص في الوقت الذي تحد فيه العملة والعوائق اللوجيستية المنافسة من المحاصيل الضخمة في الولايات المتحدة وروسيا. ويقول البعض في توقعات إن من المرجح أن تواصل صادرات القمح الأوروبي الانخفاض بنحو الربع خلال الموسم بأكمله بعدما قلص حصاد ضعيف في فرنسا الكمية والجودة مقارنة مع حصاد قياسي بجودة طيبة في محصول الاتحاد الأوروبي في 2015-2016.

لكن محللين وتجار قالوا إنه بالرغم من خسارة الاتحاد الأوروبي الرمزية لموقعه كأكبر مصدر للقمح في العالم والذي احتله على مدى السنوات العشرين الماضية فإنه يصدر بقدر ما يمكن توقعه في سوق عالمية محملة بفائض من إمدادات القمح.

وقال ألكسندر بوي من اجريتل للاستشارات "ظلت بيانات تصدير الاتحاد الأوروبي إلى الآن قوية للغاية بالنظر إلى انخفاض الإنتاج... السؤال بشكل أو بآخر هو ألسنا متسرعين قليلا بالنظر إلى ما هو متاح للتصدير؟".

وتجاوزت صادرات الاتحاد الأوروبي من القمح حتى الشهر الماضي وتيرة الصادرات في 2015-2016 مدعومة بشحنات سريعة من القمح الروماني والبريطاني في النصف الأول من الموسم الذي يستمر من يوليو تموز إلى يونيو.

واستفادت بريطانيا من انخفاض الاسترليني لتجذب مبيعات إلى الجزائر -وهي سوق يهيمن عليه عادة القمح الفرنسي- بينما استفادت رومانيا من استئناف مصر للمشتريات الاعتيادية بعد خلاف مع التجار خلال 2016 بشأن مواصفات الجودة. وتسبب انخفاض واسع لليورو مقابل الدولار منذ أواخر 2016 - رغم ارتفاعه في يناير كانون الثاني من أدنى مستوى في 14 عاما - إلى تحسين الوضع التنافسي للمناشىء الأوروبية بما في ذلك ألمانيا والتي تتجه للتفوق على فرنسا كأكبر مصدر للقمح في الاتحاد الأوروبي. وقال تاجر ألماني "ألمانيا وبولندا ودول البلطيق تبدو في وضع جيد للقيام بأعمال تصدير جديدة".

وأضاف، "أتوقع انشغال موانئ التصدير الألمانية بحمولات في يناير وفبراير ومارس في الوقت الذي تنقل فيه ألمانيا القمح إلى الجزائر مكان فرنسا مع توقعات بإرسال شحنات إلى السعودية".

وحتى صادرات القمح الفرنسي ظلت قوية بأفضل من المتوقع وقادت سلسلة من شحنات القمح إلى اليمن وكالة فرنسية معنية بالزراعة لرفع توقعاتها قليلا.

رويترز