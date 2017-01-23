الزراعية نت – الاخبار - العقود الآجلة للقمح في مارس 2017 تتداول على انخفاض بنسبة 0.13 $ 4.13 للبوشل في سوق الحبوب العالمي بأكمله في موقف دفاعي بعد ظهر اليوم الاربعاء في شيكاغو كما تم التوصية للتجار ان ينتظرون تقرير المحاصيل من وزارة الزراعة الامريكية، ومن المتوقع ان يرتفع سعر البوشل الى حوالي مستوى 4.25 دولار.

في الوقت الراهن هناك تقلب منخفض نسبيا في الاسعار حيث بقيت الاسعار للفترة الماضية عند المستوى 4.30 دولار للبوشل ،لذلك دعونا نرى ما جاء في التقرير من اجل وقف الخسارة في الأسعار. .. .

والأحوال الجوية في منطقة السهول الكبرى في الولايات المتحدة والتي تنتج القمح بدأت تتحسن ولذلك هناك اعتقاد تقلب في اسعار القمح وسوف ترتفع أضعافا مضاعفة في الأسابيع المقبلة.