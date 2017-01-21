الزراعية نت – الاخبار - انخفضت أسعار السلع الغذائية الرئيسية للعام الخامس على التوالي في عام 2016، حيث بلغ متوسطها 161.6 نقطة للعام ككل، نحو 1.5 في المائة دون مستوياتها عام 2015، وفقا لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو). الحصاد الوفير للحبوب الرئيسية تعويض الارتفاع على مؤشر أسعار الغذاء من السلع الاستوائية مثل السكر وزيت النخيل، حيث تأثر الإنتاج بنسبة النينو.

وقال التقرير في ديسمبر/ كانون الاول، بلغ متوسط ​​مؤشر ما يقرب من 172 نقطة، دون تغيير عن نوفمبر تشرين الثاني.

تميزت 2016 من انخفاض مطرد في أسعار الحبوب، الذي سقط 9.6 في المائة من عام 2015، وانخفضت 39 في المائة من ذروتها في عام 2011. وفي الوقت نفسه، ارتفع اسعار السكر والخضروات والزيوت النباتية خلال العام بنسبة 34.2 في المائة و 11.4 في المائة على التوالي.

التغيرات في أسعار الصرف، من المحتمل أن تؤثر على الأسواق الغذائية حتى أكثر من ذلك هذا العام، ونقلت الصحف عن كبير الاقتصاديين عبد الرضا عباسيان ما جاء في التقرير.

مؤشر منظمة الأغذية والزراعة حول اسعار الحبوب، ان تكون مستقرة إلى حد كبير منذ سبتمبر بنسبة 0.5 في المائة في شهر ديسمبر، مع الأرز والذرة ، في حين أدت تقديرات الإنتاج أكبر من المتوقع في أستراليا وكندا والاتحاد الروسي لخفض أسعار القمح.

وأشار التقرير إلى أن مؤشر أسعار الزيوت النباتية سيرتفع بنسبة 4.2 في المائة في الفترة من نوفمبر، متوجا زيادة سنوية من خانتين ليصل إلى أعلى مستوى له منذ يوليو 2014. كلا من زيت النخيل وزيت الصويا سوف ترتفع نظرا لمستويات المخزون العالمي منخفضة و شح المعروض حاليا.

وقالت أيضا أن مؤشر أسعار الألبان ارتفعت بنسبة 3.3 في المائة، في الفترة من نوفمبر، ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع أسعار الزبدة والجبن ومسحوق الحليب كامل الدسم في الاتحاد الأوروبي واستراليا.

الرقم القياسي لأسعار السكر، بينما تصل إلى الثلث على مدى عام تقريبا، وانخفض 8.6 في المائة في الشهر الأخير من عام 2016. ويعزى الانخفاض الحاد أساسا إلى الضعف المستمر في العملة البرازيلية مقابل الدولار الأمريكي، جنبا إلى جنب مع ما تردد عن 18 في المائة من وفرة في الإنتاج المتوقع في منطقة زراعة قصب السكر الرئيسية في البرازيل.

انخفض مؤشر أسعار اللحوم بنسبة 1.1 في المائة من مستوى نوفمبر. وكانت لها قيمة المتوسط ​​في عام 2016 اي حوالي 7 في المائة دون عام 2015، ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض في الأسعار العالمية للابقار والدواجن واللحوم.

وعموما سجل مؤشر أسعار الأغذية اي مؤشر أسعار السوق الدولية لخمس مجموعات رئيسية للسلع الغذائية: الحبوب الرئيسية، الزيوت النباتية، ومنتجات الألبان واللحوم والسكر.

By Pamela Ofori-Boateng