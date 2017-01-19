الزراعية نت – الاخبار - أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة حظراً مؤقتاً لاستيراد الطيور الحية وبيض التفقيس والصيصان من إنجلترا (Lincolnshire) «بعد ورود نشرة تحذيرية صادرة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) تفيد بظهور إصابات بمرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة في تلك البلاد». ولفتت الوزارة، في بيانٍ لها أمس، إلى «توجيه المحاجر الحيوانية في منافذ المملكة المختلفة وباقي الجهات الحكومية ذات العلاقة باتخاذ اللازم». يأتي ذلك بعد أيامٍ من اتخاذ الوزارة قراراً، أعلنته السبت الماضي، يحظر مؤقتاً استيراد الطيور الحية وبيض التفقيس من سلوكافيا بسبب ظهور إصاباتٍ فيها بمرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة. وفي منتصف الأسبوع الماضي؛ أعلنت الوزارة، للسبب نفسه، حظراً مؤقتاً لاستيراد الطيور الحية وبيض التفقيس من بلغاريا. الشرق RSS خاصية التعليقات إظهار/إخفاء التعليقات



