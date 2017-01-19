الزراعية نت – الاخبار - كثر الحديث هذه الأيام عن خلاف بين وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحرى، عبد السلام شلغوم ، والأمين العام للإتحاد العام للفلاحين الجزائريين، محمد عليوي، حول العديد من الملفات أبزها ملف انتخابات أعضاء الغرف الفلاحية وتعيين رئيس الغرفة الفلاحية الوطنية وملف الأراضي الفلاحية وعقود الامتياز.

وعلمت من مصادر مطلعة أن الأمين العام للإتحاد العام العام للفلاحين الجزائريين أصبح يتواصل مع الوزير الاول، عبد المالك سلال، مباشرة فيما يتعلق بقطاع الفلاحة وإنشغالات الفلاحين دون مشاورة وزير القطاع وهو ما خلف غضب الوزير.

ويؤكد مصدر أن جوهر الخلاف بين عليوي وشلغوم يعود لتشكيلة ديوان الوزير، حيث لم يرق لعلويي إستعانة عبد السلام شلغوم عند توليه حقيبة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري شهر جوان من السنة الفارطة بالاطارات السابقة بالوزراة خاصة أسماء شغلت مناصب رفيعة في عهد الوزير السابق للقطاع رشيد بن عيسى وتجمعهم خلافات مع الأمين العام لأكبر منظمة تعنى بالفلاحين في الجزائر.

فالوزير شلغوم استدعى سكريتيرة بن عيسى وبعض مستشاريه لتعيينهم في نفس المناصب وهو الأمر الذي لم يستسغه عليوي، لأن الاشخاص الذين عينهم شلغوم كانوا على خلاف معه أيام الوزير بن عيسى.

وحسب نفس المصدر دائما فإن عليوي حاول في البداية توقيف قرار تعيين السكرتيرة والمستشارين واشتكى السنة الفارطة الوزير للامين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، غير أن الأخير لم يغير شيئا، وهو ما دفع عليوي للتواصل مع الوزير الأول، عبد المالك سلال.،

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