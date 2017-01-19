الزراعية نت – الاخبار - وافقت دولة الامارات العربية المتحدة على فتح باب استيراد بيض التفريخ والصوص من عمر "يوم واحد" وبكميات مفتوحة من الاردن. وقال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، ان الموافقة جاءت بعد جهود حثيثة من قبل الوزارة لفتح اسواق تصديرية جديدة لمربي الدواجن وانعكاسها الايجابي على قطاع الدواجن وخصوصا صغار المزارعين.

واضاف في تصريح ان دولة الامارات وافقت على استيراد لحوم الدواجن من الاردن كون الاردن ملتزما بشروط المنظمة العالمية لصحه الحيوان OIE ، داعيا المنتجين الاردنيين الراغبين بالتصدير التواصل مع دوله الامارات من خلال الرابط الالكتروني لوزارة البيئة والزراعة الامارتية لغايات التصدير.

وكان وزير الزراعة قد بحث مع وفد اماراتي تصدير الطيور الحية من الدواجن المجمدة او المبردة وبيض المائدة وبيض التفقيس للإمارات علما ان الاردن يحقق متطلبات وشروط الجانب الاماراتي بهدف التصدير للسوق الاماراتية.

وقام الوفد الاماراتي خلال زيارته للأردن خلال شهر تشرين الثاني الماضي بجولات ميدانية الى المراكز الحدودية والاطلاع على طرق التربية الحديثة لبعض مزارع الدواجن والتقى مع مجموعة من مصدرين القطاع الخاص الاردني بهدف فتح باب تصدير الدواجن وبيض المائدة للسوق الاماراتية.

حمرين نيوز