الزراعية نت – الاخبار - عقد وزير النقل حسين الصعوب وبحضور وزير الزراعة الدكتور خالد الحنيفات ومدير عام هيئة تنظيم النقل البري صلاح اللوزي اجتماعا تنسيقيا بين نقابتي تجار ومصدري الخضار والفواكه وأصحاب الشاحنات الأردنية ، جرى فيه بحث تنظيم آليات تصدير الخضراوات والفواكه الأردنية الى الأسواق المجاورة.

وقال الصعوب ان وجود قطاع نقل فعال هو متطلب أساسي للتطور الاقتصادي لما له من أهمية كبرى في لوجستيات العمليات الانتاجية وتسهيل حركة النقل وزيادة التبادل التجاري.

وأكد خلال الاجتماع اهمية التعاون والتنسيق لتحقيق التكاملية بين كافة القطاعات الاقتصادية والعمل بروح الفريق الواحد تحقيقا للمصلحة الوطنية، من خلال ايجاد آلية توافقيه مشتركة تكون الاساس في تنظيم التعامل بين جميع الاطراف المعنية في حلقات النقل والتجارة.

من جهته قال وزير الزراعة الحنيفات أن الموسم الزراعي سيكون في ذروته خلال الاشهر القليلة القادمة وهناك معاناة لدى المزارعين في آلية تصريف منتجاتهم التي شهدت انخفاضاَ ملموساً من 430 الف طن الى 90 الف طن بسبب اغلاقات الحدود الشمالية والشرقية مما قد يؤدي في بعض الأحيان الى إتلاف كميات كبيرة من المنتوجات ناهيك عن انخفاض أسعار المنتوجات الزراعية والذي أدى الى وضع معيشي صعب يعاني منه قطاعي الزراعة والنقل.

واستمع وزيرا النقل والزراعة إلى المشاكل والتحديات التي تواجه قطاعي النقل والزراعة من قبل نقيب اصحاب الشاحنات الاردنية محمد خير الداود ونقيب تجار ومصدري الخضار والفواكه.

وتم الاتفاق على ان يتم تشكيل لجنة دائمة مشتركة من كافة الاطراف المعنية لمتابعة القضايا التي تخص الشاحنات المبردة وإيجاد آلية لتنظيم تصدير المنتجات الزراعية الاردنية الى مختلف أسواق العالم، على ان تكون هذه اللجنة برئاسة هيئة تنظيم النقل البري.

وقال اللوزي ان كوادر الهيئة ستباشر بعقد اجتماعات لإيجاد آلية توافقية بين كافة الاطراف.

وأضاف الداود أن الموسم الزراعي الأردني آني والطلب على الشاحنات المبردة يكون موسميا مما يؤدي الى ارتفاع في اجور النقل والذي يعود الى معادلة العرض والطلب.

من جانب آخر تحدث نقيب تجار ومصدري الخضار والفواكه سعدي ابو حماد عن الاحتياج الكبير للبرادات في أوقات الذروة مما قد يؤثر على تصدير الخضار والفواكه الاردنية إلى دول مجلس التعاون الخليجي، مطالباً وزارة النقل بالتدخل لإيقاف ارتفاع بدلات الشحن الجوي حيث أشار الوزير الى انه تم ايقاف الزيادة في البدلات وطلب من مدير عام الملكية الأردنية التأكد من صلاحية ادوات المناولة.

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