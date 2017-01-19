الزراعية نت – الاخبار - أشاد وزير الصناعة السوداني الدكتور محمد يوسف بالاستثمارات الاردنية في بلاده، وحجم المبادلات التجارية بين الاردن والسودان والتي تصل الى قرابة 200 مليون دولار سنويا. وقال الوزير السوداني في العاصمة القطرية الدوحة، إن صناعة الأدوية الاردنية تحظى في السودان بمعاملة المنتج المحلي نظرا لجودتها العالية ومقدرتها التنافسية الكبيرة.

وأضاف " إننا نتطلع الى مزيد من الاستثمارات الاردنية والعربية في السودان، خصوصا أن مستوى التبادل الاستثماري والتجاري بين الطرفين مازال دون الطموحات".

وردا على سؤال حول حجم الاستثمارات التي تطمح الحكومة السودانية الى استقطابها، أجاب الوزير يوسف : بلا حدود، مؤكدا أن السودان يستوعب مبالغ ضخمة من الاستثمارات بالنظر الى ان معظم الأنشطة فيه ما زالت بكرا في العديد من المجالات صناعية كانت أو زراعية أو خدمية مع توفر الموارد الطبيعية الهائلة.

وقال إن عدد سكان السودان يتجاوز 40 مليون نسمة يعيشون على مساحة هائلة من الأراضي، وهو جزء من اتفاقية جنوب ووسط إفريقيا "الكوميسا" وعدد سكان الكوميسا يفوق 380 مليون نسمة، موضحا أن السودان كذلك عضو في السوق العربية المشتركة وجزء من منظومة التجارة العالمية، ومن ثم فإن أي مستثمر سوف يستفيد من كل هذه الامكانيات سواء داخل السوق السوداني او الأسواق المحيطة.

وقال يوسف إن التبادل الاستثماري والتجاري بين السودان والدول العربية لا يرقى الى مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين الدول العربية، مؤكدا أن رؤية السودان تتمثل في الارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية الى مصاف العلاقات السياسية إن لم يكن أفضل.

المصدر: السوسنة