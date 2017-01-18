الزراعية نت – الاخبار - أوضح سعادة الدكتور / راشد بن سالم المسروري - رئيس مجلس ادارة الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة ضمن بيان توضيحي لسعادته حول منظومة مشاريع الدواجن الرائدة التي تقام بالسلطنة والتي يأتي في مقدمتها مشروع النماء للدواجن بما يشكله من أهمية استراتيجية وضرورة حتمية للأمن الغذائي القومي وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من أحد السلع الغذائية الأساسية وتوفير احتياجات المواطن العماني من اللحوم البيضاء ومنتجاتهما والعمل على تنوع مصادر سلة الغذاء العماني ومساهمته الفعالة في تطوير صناعة الدواجن اللاحمة بشكل كبير ويدعم جهود السلطنة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم البيضاء في السنوات القادمة من خلال منتج محلي يتمتع بمواصفات عالية الجودة و تتوافق مع المقاييس والمتطلبات العالمية. ويأتي ضمن هذه المنظومة مشروع شركة أصول للدواجن الجاري تدشينه حالياً حيث اكد سعادة الدكتور راشد المسروري بأن هذا المشروع يعد أحد اكبر المشاريع الرائدة في انتاج البيض المخصب ليس في السلطنة فحسب بل على مستوى دول الخليج العربي. وترجع أهمية هذا المشروع وضرورته في هذه المرحلة نظراً لدور ه المنشود والمنوط به في تأمين احتياجات شركة النماء والشركات الاخرى ومزارع الدواجن المنتجة للحوم الدواجن بالسلطنة من البيض المخصب والتي مازال يتم الاعتماد فيها على المصادر الخارجية واستيراد كميات كبيرة منه من مختلف دول العالم ، الأمر الذي يُشكل مخاطر عالية في استمرارية وجود مصادر مضمونة لاحتياجات السلطنة من البيض المخصب وخاصةً مع التفشيات المرضية التي تتعرض لها الدول المنتجة بين حينٍ وآخر وما يتبعها من قرارات حظر الاستيراد الصادرة من الجهات المعنية بالسلطنة. من ناحيته أكد المهندس / صالح بن محمد الشنفري رئيس اللجنة التأسيسية لشركة اصول لأمهات الدواجن بأن النجاح الذي تحقق بتأسيس هذه الشركة على أرض السلطنة يعتبر مؤشراً ايجابياً على المناخ الإستثماري والميزة النسبية التي تتمتع بها السلطنة. وعلى الجميع العمل على جذب المزيد من الاستثمارات للسلطنة وخاصة في القطاعات الإستراتيجية التي ترتقي بالانتاج وتحقق أعلى درجات الكفاءة والجودة والتشغيل للقوى العاملة الوطنية. كما أكد الدكتور/ ناصر بن زاهر المعولي رئيس مجلس إدارة شركة أصول للدواجن بان نجاح هذا المشروع مرهون بالمساندة التي يلقاها من كثير من الجهات الحكومية التي تدعم هذا المشروع وتسانده في الحصول على الموافقات والتراخيص المختلفة اللازمة للإسراع في التنفيذ. وأشار إلى أن كلفة الإستثمار الإجمالي للمشروع تبلغ 60 مليون ريال عماني يساهم فيه كلا من ( شركة النماء للدواجن ومؤسسة الخليج للإستثمار "إحدى المؤسسات الإستثمارية لدول مجلس التعاون الخليجي بمشاركة السلطنة" والهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي "إحدى المؤسسات الإستثمارية للدول العربية بمشاركة السلطنة" وأطياب إفكو للدواجن وهي إحدى شركات شركة المطاحن العمانية" وشركة الصفاء للأغذية ش م ع ع مع مستثمرون أخرون من داخل وخارج السلطنة. وعن السبب الذي دفع شركة النماء للدواجن في المساهمة في مشروع البيض المخصب" أصول لأمهات الدواجن " أكد المهندس / يعقوب بن منصور الرقيشي مدير عام الشركة بأن النماء للدواجن هي إحدى مبادرات الأمن الغذائي التي تحظى بدعم ومساندة كبيرة من جميع الجهات الحكومية ذات الصلة، وقد ساهمت شركة النماء في مشروع أصول لضمان تأمين احتياجات الشركة من البيض المخصب والذي يُقدر بحوالي 70 مليون بيضة سنوياً. ووجود مثل هذا المشروع في السلطنة سيقلل من المخاطر الحيوية المرتبطة بإستيراد البيض المخصب وهذا يدل على وجود رؤية واضحة لدى الجهات المؤسسة والداعمة لهذا المشروع الحيوي. وأكد الرقيشي بان تصميم السلطنة على المضي قدماً في تأسيس مشاريع نوعية في مجال الأمن الغذائي يدل على حصافة في الرأي الاقتصادي ويشف عن رؤية مستقبلية لدى صانع القرار، ويتضح ذلك جلياً في الجهد المبذول حالياً في مختلف المواقع لتأسيس مشاريع نوعية تهدف كلها إلى توفير الغذاء او المدخلات المرتبطة به من خلال توظيف أفضل التقنيات العالمية المعروفة وإستقطاب رؤس أموال خارجية وجذب الخبرات المعرفية التخصصية في هذا المجال. وأشار المهندس / صالح الشنفري أن الشركة العمانية للاستثمار الغذائي ستساند جميع الجهود التي تصب في خدمة منظومة الأمن الغذائي سواء من المشاركة في رأس المال او من خلال تقديم العون والنصح في مراحل التأسيس المختلفة كخدمة للأهداف الوطنية المتوخاة ومساندة لجهود الأمن الغذائي المختلفة والمبذولة بشكل واضح في هذه المرحلة. وثمن سعادة الدكتور/ راشد المسروري الدعم والمساندة من الجهات الحكومية ذات الصلة والتي تتآزر جميعاً بهدف مساندة جهود لجنة الأمن الغذائي الموقرة التي ترعى هذه المشاريع النوعية وتساندها لكي تتمكن من الإنطلاق لتحقيق الأهداف المرجوة لها. كم اثنى سعادته على جهود فرق العمل المختلفة التى تعمل في مواقع العمل من أجل بناء وتأسيس المشاريع المتوخاة وتسليمها في الموعد المستهدف وإتساقاً مع متطلبات المرحلة الراهنة في إنجاز المشروع ضمن خطته الزمنية. RSS خاصية التعليقات إظهار/إخفاء التعليقات



