الزراعية نت – الاخبار - شرعت الشركة الإماراتية «الظاهرة القابضة» في القيام بزيارات ميدانية لعدة مناطق بالجزائر، من أجل تحديد مواقع لتأسيس مشاريع في القطاع الفلاحي، إذ صرح الرئيس التنفيذي لهذه الشركة سليمان النعيمي، أن الزيارة التي يقوم بها إلى الجزائر حاليا على رأس وفد من هذه الشركة «تعد زيارة استكشافية»، مضيفا أنه «تم إرسال فريق فنّي إلى عدة مواقع في الجزائر من أجل الوصول إلى محصلة نهائية تشجعنا على البدء في الاستثمار».

عقب اللقاء الذي جمعه بوزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد السلام شلغوم، أشار السيد النعيمي، إلى ضرورة «بذل كل الجهود من أجل إقامة مشاريع استثمارية مشتركة سواء مع القطاع العمومي أو المتعاملين الخواص».

يجدر التذكير أن هذه الشركة الإماراتية المتخصصة في المجال الزراعي والتغذية تهتم أساسا بالاستثمار في إنتاج الحبوب والحليب والأعلاف التي تعتبر من الشعب الإستراتيجية التي تعوّل عليها الجزائر لتقليص فاتورة الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي قبل التوجه نحو التصدير.

في هذا الإطار أكد السيد النعيمي، أن شركة الظاهرة القابضة «ستستثمر في الجزائر بأي طريقة كانت من أجل بناء شراكة إستراتيجية بين البلدين».

من جهته أكد السيد شلغوم، أن دائرته الوزارية «ستقدم كل المساعدة والمرافقة للشركة الإماراتية بداية بالزيارات الميدانية للمناطق المعنية بهذه الاستثمارات خاصة في الهضاب العليا والجنوب»، مضيفا في هذا الصدد «لقد تكلمنا أيضا عن إمكانية الاستثمار في المزارع النموذجية التابعة للقطاع العمومي في شمال البلاد».

كما لفت إلى أن الاستثمار في قطاع الفلاحة والصيد البحري والمجالات التابعة له «مفتوح للأجانب والوطنيين الخواص على حد سواء».

يشار إلى أن شركة «الظاهرة القابضة» الإماراتية كانت قد شاركت في المنتدى الجزائري-الإماراتي الذي نظم شهر نوفمبر الماضي بالجزائر، والذي تم من خلاله عرض فرص الاستثمار المتاحة في القطاع الفلاحي بالجزائر.

المصدر: المساء