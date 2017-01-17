أهلا بك في موقع الزراعية نت

أخبار مؤكدة وغير مؤكدة

لافتة إعلانية

تابع "الزراعية نت" على الفيس بوك

YoWindow.com Forecast by yr.no
السعودية: لجنة جائزة أمير الجوف للزيتون تباشر أعمالها طباعة إرسال إلى صديق
الثلاثاء, 17 يناير 2017 00:00

السعودية: لجنة جائزة أمير الجوف للزيتون تباشر أعمالهاالزراعية نت – الاخبار - باشرت لجنة جائزة الأمير فهد بن بدر للزيتون أعمالها تزامنا مع اقتراب انطلاق الدورة العاشرة لمهرجان الزيتون في الجوف، والتي تبدأ في ال27 من ربيع الآخر الجاري، وتستمر حتى السادس من جمادى الأولى المقبل، وتخصص الجائزة للمزارعين المشاركين في المهرجان. وبيّن رئيس اللجنة العليا للمهرجان، أمين منطقة الجوف المهندس عجب القحطاني، أن جائزة أمير المنطقة انطلقت منذ الدورة الأولى للمهرجان عام 1428 تحفيزا لمزارعي المنطقة.

وأكد أن الجائزة أسهمت في رفع جودة إنتاج المزارعين الذين يتنافسون للحصول عليها، خاصة أنها تخضع لشروط متنوعة، تتضمن جودة الزيت وسلامته، وكذلك نظافة المزرعة واستخدام الطرق الحديثة في الزراعة والري.

وقال القحطاني، إن جائزة الأمير فهد بن بدر لأفضل زيت وزيتون تبلغ 500 ألف ريال، إذ خصص لجائزة أفضل زيت 300 ألف ريال، ولجائزة أفضل زيتون 200 ألف.

 

 

الوطن

التعليقات (0)add comment
feedRSS خاصية التعليقات
min/maxإظهار/إخفاء التعليقات

أضف تعليق
تصغير | تكبير

busy
 

الرئيسية | من نحن | الإعلان معنا | الإتصال بنا | الجديد في الزراعة | نشاطات مبرمجة| المخالفات البيئية | الهيئات والشركات | لموظفي الزراعية

"جميع الحقوق محفوظة © 2016 - 2010 "الزراعية نت

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Abyar Designs