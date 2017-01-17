الزراعية نت – الاخبار - باشرت لجنة جائزة الأمير فهد بن بدر للزيتون أعمالها تزامنا مع اقتراب انطلاق الدورة العاشرة لمهرجان الزيتون في الجوف، والتي تبدأ في ال27 من ربيع الآخر الجاري، وتستمر حتى السادس من جمادى الأولى المقبل، وتخصص الجائزة للمزارعين المشاركين في المهرجان. وبيّن رئيس اللجنة العليا للمهرجان، أمين منطقة الجوف المهندس عجب القحطاني، أن جائزة أمير المنطقة انطلقت منذ الدورة الأولى للمهرجان عام 1428 تحفيزا لمزارعي المنطقة.

وأكد أن الجائزة أسهمت في رفع جودة إنتاج المزارعين الذين يتنافسون للحصول عليها، خاصة أنها تخضع لشروط متنوعة، تتضمن جودة الزيت وسلامته، وكذلك نظافة المزرعة واستخدام الطرق الحديثة في الزراعة والري.

وقال القحطاني، إن جائزة الأمير فهد بن بدر لأفضل زيت وزيتون تبلغ 500 ألف ريال، إذ خصص لجائزة أفضل زيت 300 ألف ريال، ولجائزة أفضل زيتون 200 ألف.

الوطن