الزراعية نت – الاخبار - يبدي عدد من مزارعي النخيل في لواء الغور الشمالي مخاوفهم من تزايد انتشار آفة سوسة النخيل التي تصيب الأشجار وتؤدي الى إتلافها في حال عدم مكافحتها بشكل جيد، سيما بعد رصد حالات إصابة، في وقت أكدت مديرية زراعة اللواء ان الإصابة محدودة ومحصورة ببعض الأشجار.

وقال عدد من المزارعين إن الحشرة أصابت بعض أشجارهم وفتكت بها دون ان يستطيعوا مكافحتها فيما يخشى آخرون من زيادة انتشار الحشرة وتزايد أضرارها. وأكد المزارع محمد علي أن الحشرة أصابت جميع أشجار النخيل لديه، وألحقت به خسائر مالية، معتقدا أن الآفة مصدرها من خارج اللواء وقد تكون قد انتقلت من بعض الدول المجاورة، مطالبا من الجهات المعنية بضرورة العمل على مكافحتها وإيجاد حلول جذرية وسريعة.

وأضاف المزارع خالد بشتاوي انه للمرة الأولى يواجه بها تلك المشكلة الزراعية، مشيرا الى ان عدد الاشجار التى يمتلكها كبير، إلا أنها تغطي بعض المصاريف والالتزمات المالية المتراكمة عليه.

من جانبه، أكد مدير زراعة وادي الاردن المهندس عبد الكريم شهاب، ان انتشار الحشرة محصور في الاشجار المزروعة بين أشجار الحمضيات في مساحات محدودة جدا، بينما المساحات المزروعة بالكامل بأشجار النخيل غير مصابة بفضل عناية أصحابها بها، وقيامهم بتنفيذ حملات مكافحة وبشكل دوري، إذ إن الأشجار المصابة مهملة وغير متابعة من أصحابها سواء قبل الإصابة او بعدها، مطالبا منهم بضرورة العمل على العناية بتلك الاشجار تخوفا من تفشي الحشرة مما يصعب العمل على مكافحتها وقد تلحق بهم خسائر مالية.

وبين شهاب ان المديرية تنفيذ حملات توعية ومتابعة ميدانية لمزارع النخيل وتقدم الارشادات اللازمة والوسائل المساعدة لمكافحة للآفة والحد من انتشارها، مشيرا إلى ان برامج وآليات المكافحة اللازمة تصل الى درجة اقتلاع الشجرة ودفنها بالتربة. ولفت الى ان الإصابة الموجودة ناتجة عن ضعف الاهتمام من المزارعين انفسهم، مطمئنا المزارعين اصحاب المزارع غير المصابة على مزارعهم داعيا اياهم الى الاستمرار في متابعة أشجارهم.

وأكد أن اغلب المساحات المزروعة والتي تصل الى نحو خمسة آلاف دونم غير مصابة بالحشرة وتتابع جيدا من قبل أصحابها والمديرية.