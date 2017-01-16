الزراعية نت – الاخبار - يفتتح النائب الأول للرئيس السوداني الفريق أول ركن بكري حسن صالح غدا، المرحلة الأولى لمشروع شركة التنمية الزراعية الوطنية السعودية "نادك" الزراعي الواقع في محلية جبرة الشيخ بولاية شمال كردفان غربي أواسط السودان. وقال وزير الزراعة في الولاية المهندس النور عوض الكريم في تصريحات: إن حفل الافتتاح سيشرفه سليمان الراجحي رئيس مجلس إدارة الشركة والمهندس عبدالعزيز محمد البابطين العضو المنتدب والرئيس التنفيذي والمهندس عبدالله السديس مدير عام الزراعة بالشركة وعدد من أعضاء مجلس إدارة المجموعة السعودية وبعض شركات الاستثمار العاملة في السودان.

وأشار الوزير السوداني الى أنه قام بزيارة ميدانية لمقر المشروع وقف خلالها على آخر الترتيبات لافتتاح هذه المرحلة الأولى على يد النائب الأول للرئيس.

وأوضح النور أن المرحلة الأولى للمشروع الكبير تشتمل على تدشين (32) كيلومترا من الطريق الرابط بين مدينة أم درمان في العاصمة الخرطوم ومدينة بارا في الولاية، مؤكدا أن هذا الطريق ساهم في إنشائه شركة نادك.

وقال إن المرحلة الأولى للمشروع شهدت تركيب (50) جهاز ري محوري تمت زراعتها بالأعلاف ومحصول القمح لأول مرة بولاية شمال كردفان.

وأوضح النور أن الشركة تخطط في المرحلة الثانية لتركيب (100) جهاز ري محوري سيتم زراعتها بمحاصيل الذرة الشامي والبطاطس للتصنيع الغذائي بجانب الأعلاف والتوسع في القمح.

وقال الوزير "بعد الانتهاء من المرحلة الثانية ستتم إقامة مشاريع إنتاج حيواني بتسمين الأبقار ولإنتاج الألبان وتربية الأغنام وصناعات تحويلية لمنتجات الألبان،كما سيتم زراعة (17) ألف أخري من أشجار النخيل.

الرياض