الزراعية نت – الاخبار - دعا وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد السلام شلغوم خلال زيارته ولاية الشلف إلى الرفع من المساحات المسقية التي يبلغ حجمها 19 ألف هكتار بالولاية بالنظر إلى شساعة المساحات الفلاحية والمقدرة بـ62 ألف هكتار. وأكد الوزير على ضرورة العمل من أجل تطوير زراعة المحاصيل الكبرى بهذه الولاية، حيث شدّد أثناء تفقده العديد من المشاريع التي تخص قطاعه بالنتائج المرضية التي حققتها الشلف في القطاع الفلاحي خاصة احتلالها المرتبة الثانية وطنيا من حيث إنتاج الحمضيات من خلال تنفيذها لمختلف البرامج التي أقرتها الدولة منذ سنوات من جهة، وجهود المنتجين والفلاحين التي ساهمت كثيرا في الرفع من الإنتاج وفي تحقيق النتائج المرضية.

وهو ما جعل وزير الفلاحة يؤكد أن الشلف بقيت بفضل هذه الجهود ولاية فلاحية بامتياز خاصة في شعبة الحمضيات التي تعرف تطورا من سنة إلى أخرى، والتي سمحت ـ حسب الوزير ـ ببدء عملية التحضير لتصدير هذا المنتوج بالنظر للنتائج المحققة والشروط المتوفرة من بينها المادية حتى يأخذ هذا المنتوج مكانته على مستوى الأسواق الدولية خلال السنوات القليلة القادمة.

وقال إنه «يجب على المستثمرين والفلاحين التفكير في التصدير نحو الخارج خاصة في ظل سياسة الوزارة التي تشجع على الاستثمار المحلي وذلك من خلال تسوية ملفات عقود الامتياز التي بلغت 90% وكذا اللجنة المركزية التي تتكفل بدراسة طلبات الاستثمار، سواء تعلق الأمر بالمستثمرين المحليين أو الأجانب».

من جهة أخرى، أوضح الوزير أن المشاريع المخصصة لتربية المائيات بالنظر لتوفر ولاية الشلف على موانئ بإمكانها خلق ثروة هائلة من الأسماك من شأنها تلبية حاجة السوق المحلي وحتى الوطني والرفع من طاقة الإنتاج، إلى جانب فتح باب الاستثمار، علما أن الولاية تتوفر على أربعة موانئ مخصصة للصيد البحري وإمكانات هائلة في هذا القطاع.

المساء