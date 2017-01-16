الزراعية نت – الاخبار - قال سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري للمفروشات المنزلية، إن الحكومة تدرس تخصيص 150 ألف فدان على الطريق الغربي الصحراوي بين محافظتي المنيا وأسيوط لزراعتها بمحصول القطن قصير التيلة بالطرق الحديثة لخدمة قطاع الغزل والمنسوجات على أن تخصص تلك المساحات لشركات الأقطان بنظام حق الانتفاع.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التصديري للمفروشات المنزلية مع الشركات المصرية العارضة بمعرض "هايم تكستايل"، للمفروشات المنزلية المقام حاليا بمدينة فرانكفورت بألمانيا، لمناقشة أدائها في المعرض وبحث تأثير تحرير أسعار الصرف على الصادرات، وحضر الاجتماع محمد سامي رئيس هيئة المعارض والمؤتمرات الدولية.

وأكد رئيس "تصديري المفروشات"، في بيان للمجلس ترحيب القطاع بالمشاركة في هذا المشروع، الذي سيحقق عوائد اقتصادية عديدة حيث سيوفر احتياجات المصانع من الاقطان قصيرة التيلة والغزول مما سيزيد من تنافسية منتجاتنا داخليا وخارجيا، لافتا الي ان مستثمري القطاع اكدوا استعدادهم انشاء شركات جديدة للمشاركة في هذا المشروع.

وقال إن استخدام الآلات الحديثة والسلالات الجديدة والبذور ذات الجودة العالية ستسهم في زيادة إنتاجية الأراضي الزراعية عموما، لترتفع من 7 او 8 قنطار حاليا الي نحو 16 قنطارا، وذلك في حالة استخدام الآلات الحديثة في عمليات الزراعة الي جانب تطوير أساليب الري الي الري، بالتنقيط مع استخدام سلالات جديدة من القطن المصري ذو السمعة العالمية، وهي مهمة مراكز البحوث المصرية.

أ ش أ