الزراعية نت – الاخبار - قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن قيمة حجم التبادل التجاري بين مصر ولبنان تزيد على 800 مليون دولار، مشيرًا إلى وجود عدد كبير من الحاصلات الزراعية المتبادلة بين الدولتين. فيما أضاف وزير الزراعة اللبناني، غازي زعيتر، إن هناك تفاهمًا كاملًا بين الحكومتين المصرية واللبنانية، وبين ممثلي الوزارات المعنية حول القضايا المتعلقة بمجالات الاستيراد والتصدير بين البلدين.

وأشار «زعيتر»، إلى أن الحكومة اللبنانية تسعى إلى تطوير مجالات الزراعة المختلفة، لافتًا إلى أهمية تحسين عمليات تبادل الإنتاج الزراعي من المحاصيل المختلفة بين مصر ولبنان.

وأشاد وزير الزراعة اللبناني، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمسؤولين المصريين بدعم لبنان على كافة المستويات السياسية والاقتصادية، موضحًا أن المسؤولين في مصر أبدوا استعدادهم لتنفيذ توصيات الرئيس تجاه التعاون المشترك مع لبنان.

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