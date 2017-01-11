الزراعية نت – الاخبار - بلغت اسعار البطاطا بالسوق المركزي والاسواق المحلية قرابة الدينار و 15 قرشًا للكيلو الواحد. وقال مدير السوق المركزي المهندس انس محادين ان الكميات التي وردت للسوق المركزي يوم امس 144 طنا من البطاطا. وأضاف محادين بانه تم بيع كيلو البطاطا بالسوق المركزي اليوم بأعلى سعر وصل الى دينار و 15 قرشا، في حين تراوح السعر بين 80 قرشا لـ دينار و 15 قرشا .

وأوضح محادين ان الاسباب التي ادت الى ارتفاع كيلو البطاطا بهذا الشكل تعود لانخفاض الكميات الواردة للسوق المركزي من المحصول لافتا الى ان الكمية التي كانت ترد للسوق في الأيام الماضية تبلغ 350 طنا يوميا.

وأشار محادين الى ان وزارة الزراعة قامت برفض 70 طنا من البطاطا في اليومين الماضيين لعدم مطابقتها للمواصفات الاردنية علما ان الوزارة تقوم بفحص جميع الكميات التي ترد للسوق قبل دخوله . هذا وبلغ سعر كيلو البطاطا الاعلى بحسب محادين في 7/1 90 قرش والاعتيادي 60 قرش، اما في 8/1 فقد بلغ السعر الاعلى 80 قرشا والاعتيادي 50 قرشا لافتا الى ان الكميات التي وردت للسوق خلال اليومين المذكورين 650 طنا.

وتدرس وزارة الزراعة بحسب الناطق الإعلامي للوزارة الدكتور نمر حدادين قرارا للسماح باستيراد البطاطا وبكميات محدودة ولفترات محدودة وإعطاء الرخص اللازمة لهذه الغاية بما لا يتعارض مع الانتاج المحلي مع الالتزام بشروط الاستيراد التي تحددها الوزارة .

ويأتي ذلك بسبب ارتفاع الاسعار لمستويات غير اعتيادية وعدم كفاية الكميات الواردة لاحتياجات السوق المحلية والتي تقدر بحوالي 400 طنا يومياً.

وكالات