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غزة: توقع زيادة الصادرات خلال العام 2017 طباعة إرسال إلى صديق
الخميس, 12 يناير 2017 00:00

غزة: توقع زيادة الصادرات خلال العام 2017الزراعية نت – الاخبار - توقع مدير عام التسويق والمعابر بوزارة الزراعة بغزة جلال اسماعيل زيادة بحجم صادرات غزة الزراعية خلال العام 2017 تزامناً مع الارتفاع الملحوظ فيها العام الماضي. وقدر إسماعيل حجم ما تم تصديره في العام 2016 من خضروات غزة للضفة الغربية و إسرائيل و الاردن بحوالي 20 ألف طن مبيناً انه شهد زيادةً بحوالي 7 ألاف طن عن العام 2015.

وقال إسماعيل إن توقعات الزيادة في الصادرات تأتي بالتزامن مع تحقيق الاكتفاء الذاتي وإتجاه وزارته لتحسين المساحات المزروعة معبراً عن أمله بتحسن حجم الصادرات التي تعاني عجزاً مقارنة مع حجم الواردات  من الجانب الاسرائيلي.

 

 

 

المشرق نيوز

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