الزراعية نت – الاخبار - كشف المدير العام لدائرة الاحصاءات العامة الدكتور قاسم الزعبي عن ان الدائرة ستباشر اجراء عملية التعداد الزراعي اوائل شهر ايار المقبل، وذلك بهدف حصر الموارد الاقتصادية الزراعية. واوضح الزعبي ان عمليات التعداد الزراعي والتي تتم بشكل دوري كل عشر سنوات تأجلت العام 2015 بسبب عمليات التعداد السكاني، مشيرا الى ان التعداد الزراعي سيشمل حصر جميع أوجه النشاط الزراعي في المملكة عن الفترة الزمنية السابقة حيث سيوفر حال الانتهاء منه معلومات شاملة ودقيقة عن كل الوحدات الإنتاجية الزراعية من أراض زراعية واشجار وقــــوى عاملة وحيوانات وآلات.

واضاف ان نتائج التعداد الزراعي التي ستظهر خلال كانون الاول من العام الحالي، ستراعي ضمان توحيد طرق جمع البيانات وتبويبهــا بطريقــة تمكن من مقارنتها مع بيانات التعـدادات الزراعية السابقة ومع نظيراتها في الدول الأخرى، كما يمكــن استخدامها في تصحيح الإحصاءات الزراعية الجارية ، مؤكدا ان هدف الدائرة من اجراء العملية هو توفير بيانات عن التركيب الأساسي للقطاع الزراعي (الهيكل الزراعي)، من خلال عينات ممثلة للخيارات المختلفة في المملكة ، لتلبية الطلب المتزايد والمتواصل على بيانات ومؤشرات دائرة الاحصاءات العامة الموثوقة في المجال الزراعي من قبل المستخدمين .

ولفت الزعبي الى اهمية بيانات التعداد الزراعي للقطاع الخاص في اتخاذ قرارات مستنيرة، وتوجيه استثماراتهم في أنشطة الأعمال التجارية الزراعية، مشيرا الى ان المعلومات المجمعة من عمليات التعداد الزراعي تعطي صورة دقيقة عن الزراعة وتتيح إطاراً للمعاينة يمكن الاعتماد عليه في عمليات المسح الزراعي الجارية.

وأضاف ان الفوائد تكمن في دعم التخطيط الزراعي ووضع السياسات القائمة على الأدلة، وتسهيل إجراء البحوث واتخاذ قرارات الاستثمار والأعمال، بالإضافة إلى المساهمة في تقييم أثر الأنشطة الزراعية على البيئة.

نيوز مصر