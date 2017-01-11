الزراعية نت – الاخبار - قال الدكتور عبد المنعم البنا، رئيس مركز البحوث الزراعية، إن تحقيق الاكتفاء الذاتى من الأرز يحتاج إلى إنتاج 3.2 مليون طن من الأرز، لافتا إلى أن ذلك يتطلب زراعة 1.4 مليون فدان لإنتاج 5.2 مليون طن أرز شعير. وأشار البنا، إلى أن الأرز المصرى هو الأعلى جودة على مستوى العالم، موضحا أنه يتم التنسيق والتعاون مع هيئة السلع التموينية وأكاديمية البحث العلمى للوصول إلى ذلك، قائلا "وزارة الرى تريد زراعة 700 ألف فدان فقد وتم الاتفاق بمجلس الوزراء على زراعة 1.1 مليون فدان".

وأكد رئيس مركز للبحوث الزراعية، أن محصول العام الجارى من القطن طويل التيلة جاء من خلال بذرة نقية حفاظا من الدولة على ذلك المحصول الاسترتيجى.

وأضاف البنا، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن الدولة أصدرت سنة 2015 قرارا لتحرير تجارة القطن حتى تضمن أن يتم زراعته وفقا لبذرة أصيلة.

وأشار البنا، إلى أن الفترة الماضية تسبب انخفاض سعر قطن منطقة قبلى عن بحرى إلى تهريبه وخلط البذرتين؛ لذا جاء قرار الحكومة بالتحرير.

وتدخل رئيس اللجنة بالتوضيح أن القطن قصير التيلة أرخص لذا يتم استغلاله، ويتم استيراده.

وجدد البنا، التأكيد أن الهند مازالت تستورد من مصر القطن طويل التيلة وتخلطه بقطنها لكن تضع إشعار "صنع فى مصر".

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