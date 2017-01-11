الزراعية نت – الاخبار - وقعت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" عقدا مع مؤسسة تطوير الزراعة المملوكة لحكومة بنغلاديش، توفر الشركة بموجبه أسمدة ثنائي فوسفات الأمونيوم خلال عام 2017م. وأعرب نائب الرئيس الأعلى لوحدة الفوسفات في معادن خالد الرويس خلال توقيع العقد في مقر الشركة الرئيس بالرياض بحضور سفير دولة بنغلاديش لدى المملكة عن سعادته بهذا التعاون، مؤكدا حرص الشركة على تعزيز شراكتها مع وزارة الزراعة البنغلادشية ومؤسسة تطوير الزراعة وبناء علاقة طويلة الأمد، مشيرا إلى أن العلاقة التعاقدية بين "معادن" وشركائها في مختلف الأسواق، تتسم بكون الشركة مصدر موثوق ودائم لعملائه، وبأسعار تنافسية جعلت من الشركة محط أنظار المستهلكين الدوليين.

وأوضح الرويس أن منتجات "معادن" الفوسفاتية تصل إلى أكثر من 15 سوقا عالميا، وتعد الشركة أحد أدوات تنفيذ رؤية المملكة 2030 والمتعلقة بتنويع مصادر الدخل الاقتصادي عبر قطاع التعدين.

وتواصل "معادن" تطوير شراكاتها العالمية، وتعزيز تواجدها الدولي لضمان وصول منتجات المملكة من الأسمدة الفوسفاتية ذات الجودة العالية إلى الأسواق الدولية"، وتساهم الشركة في تعزيز الأمن الغذائي العالمي من خلال تلبية الطلب المتزايد للمزارعين حول العالم على الأسمدة الزراعية ذات الجودة العالية، لتصل إلى أسواقهم المحلية في المواسم الزراعية المستهدفة" وقد كشفت "معادن" مؤخرا عن خططها المستقبلية في التوسع بأعمالها الفوسفاتية من خلال إضافة مشروع ثالث لتصنيع الأسمدة الفوسفاتية، حيث يتوقع عند الانتهاء من هذا المشروع بعد عمليات الإنشاء التدريجية خلال السبعة أعوام القادمة إضافة ثلاثة ملايين طن من الأسمدة الفوسفاتية .

الرياض