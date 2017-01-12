الزراعية نت – الاخبار - كشف وزير الخارجية السوداني ابراهيم غندور عن زيارة مرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان للبلاد فى فبراير القادم فيما سيصل منتصف ذات الشهر نائب رئيس مجلس راس الدولة الصيني لمناقشة ديون بكين على الخرطوم. وذكر غندور فى تصريحات صحفية بالبرلمان “إن الرئيس اردوغان سيصل السودان في فبراير القادم بدعوة من رئيس الجمهورية المشير عمر البشير” وتوقع أن تؤدي الزيارة إلى تقدم كبير فى العلاقات الإقتصادية بين البلدين وفتح أفاق جديدة في العلاقات بين الخرطوم وأنقرة وزاد ” العلاقات بين البلدين في أفضل حالاتها وتحظي برعاية من قبل الرئيسين”.

وتحسنت العلاقات التركية السودانية منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في تركيا عام 2002 و تضاعفت الاستثمارات التركية بالسودان إلى ملياري دولار.

و فى سياق آخر توقع الوزير إنفراج العلاقات الأمريكية السودانية خلال الفترة القادمة دون الأدلاء باي تفاصيل واكتفى بالقول “كل شئ متوقع”و لو حصل شئ سيتم عقد مؤتمر صحفي كبير “.

إلى ذلك كشف وزير الخارجية عن زيارة مرتقبة لنائب رئيس مجلس راس الدولة الصيني جان قولي في منتصف فبراير القادم لمناقشة عدد من القضايا بين البلدين فضلا عن مناقشة ديون الصين لدي السودان.

وذكر غندور “إن ديون الصين بحسب ما ذكره وزير النفط “2” مليار ويجري النقاش حولها”

نافياً لجوء الحكومة لتسوية ديون الصين بمنحها أراضٍ زراعية مقابل الديون.

وأشار “أن أراضي السودان متاحة للإستثمار لجميع الأصدقاء ويمكن لاي دولة ان تستثمر فيها “وزاد” أن أراضي السودان ليست للبيع”.

وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي بكثافة خلال اليومين الماضيين عن اتفاق بين الحكومة والصين على منح الأخيرة اراضى للزراعة مقابل اعفاء الديون .

وفي أغسطس 2015 بحث وفد إقتصادي رافق الرئيس السوداني عمر البشير إلى الصين مع المسؤولين الصينيين كيفية جدولة ديون بكين على السودان التي تتجاوز 10 مليار دولار.

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