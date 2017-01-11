الزراعية نت – الاخبار - قالت وزارة الزراعة الأمريكية، إنها رصدت نوعا من إنفلونزا الطيور فى بطة برية بولاية مونتانا يتطابق فيما يبدو مع سلالات اكتشفت أثناء تفش للمرض أدى إلى نفوق ملايين الدجاج عامي 2014 و2015. وأضافت أنه لم تكتشف إصابة أو نفوق أى من الدواجن الأمريكية بالمرض فيما يتعلق برصد الفيروس في مونتانا.

وتأكد وجود حالات إصابة بسلالات مختلفة من إنفلونزا الطيور في آسيا وأوروبا في الآونة الأخيرة.

ويمكن للمرض أن ينتشر بين الدواجن عبر الطيور البرية.

وأعدمت السلطات ملايين الطيور في المناطق المصابة للحد من التفشي.

وفي 2014 و2015 أعدمت الولايات المتحدة 50 مليون طائر تقريبا مما دفع أسعار البيض في البلاد للارتفاع إلى معدلات قياسية وجعل شركاء تجاريين يحظرون استيراد الدواجن الأمريكية.

وقال جاك شير كبير الأطباء البيطريين بالوزارة، "إن هذا الرصد تذكير قوي بأن إنفلونزا الطيور شديدة العدوى ما زالت تنتشر بين الطيور البرية وعلى المنتجين مواصلة توخي الحذر بشأن الأمن الحيوي لحماية الدواجن المحلية."

وأعلنت فرنسا، عن حالات إصابة بسلالة (إتش 5 إن 6) شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور كما لقي أشخاص حتفهم في الصين هذا الشتاء بعد تفشي سلالة (إتش7 إن 9) من المرض في طيور.

ولم تعلن وزارة الزراعة الأمريكية، عن حالات إصابة بشرية بإنفلونزا الطيور في الولايات المتحدة.

رويترز