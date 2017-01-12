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تونس: مشروع استثماري تونسي امريكي طباعة إرسال إلى صديق
الخميس, 12 يناير 2017 00:00

تونس: مشروع استثماري تونسي امريكيالزراعية نت – الاخبار - اكد النائب عن كتلة الحرة بمجلس نواب الشعب، الصحبي بن فرج، ان نواب كتلة الحرة لحركة مشروع تونس قد عقدت جلسة مع وزير الفلاحة والموارد المائية سمير الطيب.  هذا وأكد الصحبي بن فرج في تدوينة له على صفحته الرسمية على الفايس بوك ان الوزير قد اعلن عن الاجراءات الاستثنائية اتخذتها الوزارة لمجابهة الطفرة الكبرى للإنتاج وتعهد بتبني أي اقتراحات عملية صادرة عن أبناء القطاع، كما كلف المسؤول الاول عن هيكلة الاراضي الدولية لعرض كل إمكانيات التعاون المتوفرة لدى الوزارة لتيسير نجاح الاستثمار التونسي الامريكي المشترك.

كما اعلن سمير الطيب عن تفاصيل مشروع استثماري أمريكي بالشراكة مع مستثمر تونسي شاب، وفق ما أفاد به بن فرج مشيرا الى ان الجلسة، قد تناولت موضوع أزمة قطاع القوارص الناتجة عن صابة استثنائية بـ 650 الف طن بحضور ممثل عن فلاحي الوطن القبلي وممثل عن تجار الجملة

 

 

 

وكالات

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