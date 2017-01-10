الزراعية نت – الاخبار - انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي شائعة مفادها أن الثوم الصيني أو المعروف باسم “ثوم الشبكة” والذي يتميز بكبر حجمه مقارنة بالثوم المصري ويتميز بمظهره الجميل ولونه الأبيض وكبر حجم فصوصه أنه يحتوي على مواد ضارة، بسبب حقنه بمادة كيميائية ليكتسب اللون الأبيض ومن أجل ابتعاد الحشرات عنه وحمايته منها وهذه المادة مضرة جداً على الجهاز العصبي .

وتداول العديد من الناس هذا الخبر الذي قيل إن مصدره أبحاث قامت بها الولايات المتحدة، والتي توصلت فيها إلى أن الثوم يحتوي على مواد حافظة خطيرة جداً لتحفظه أطول فترة ممكنة وتحت أي ظروف بيئية وهذه المادة هي البروميد ميثيل والتي أثبتت الدراسات الطبية أن هذه المادة قادرة علي تدمير الجهاز العصبي والتنفسي ومن الممكن أن تسبب الوفاة .

من جهته أكد جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية رداً على استفسار لمتابعة الموضوع، أن الادعاء باستخدام مركب (غاز) بروميد الميثيل MB Methyl Bromide لإطالة فترة صلاحية الثوم غير صحيح ، حيث إن صفة استخدام ذلك المركب هي مكافحة الآفات، حيث إن غاز MB يستخدم في مكافحة آفات المخازن وآفات التربة لفترة تعرض تزيد عن 48 ساعة وبضوابط تمنع تسرب الغاز للبيئة.

وأكد "الرقابة الغذائية" أن سبب كبر حجم الثوم الصيني وتميز مظهره ولونه وجودة صفاته الظاهرية هو ليس لها علاقة بالحقن بالمركب الكيميائي المذكور، حيث إن تلك الصفات الظاهرية تتعلق بالصنف وبالطرق والتقنيات الزراعية المستخدمة في إنتاجه .

أما بخصوص الادعاءات بقيام الولايات المتحدة الأمريكية بفحص الثوم الصيني المستورد إليها من خلال عمل أبحاث، لم يتم تقديم أي دليل على ذلك، ومن الجدير بالذكر أن الجهات الرقابية في مختلف دول العالم تتحقق من سلامة المنتجات الزراعية والغذائية المستوردة إليها، وفي حال توفر الدليل على عدم صلاحية أي من تلك المنتجات يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة كما يتم تبادل تلك المعلومات بين الدول من خلال شبكات نظام الإنذار السريع .

ونوه جهاز الرقابة الغذائية إلى أنه لم يرد أي إخطار يتعلق بالثوم من المنشأ الصيني، حيث يشترك جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية في عدة أنظمة وطنية وإقليمية ودولية للتنبيه والإنذار السريع وتبادل المعلومات حول أي حادث غذائي أو حول أي معلومه تخص سلامة وصحة أي مادة أو منتج غذائي أو زراعي، ويقوم باتخاذ الإجراءات المناسبة وفقا لكل حالة لضمان صحة وسلامة ونوعية المواد والمنتجات الغذائية والزراعية المعروضة في أسواق الإمارة.

ويقوم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بأنشطة وفعاليات عديدة تكفل منع وصول منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي إلى أسواق الإمارة، حيث يستند الجهاز في أعماله المختلفة إلى تشريعات و لوائح فنية وأنظمة رقابية ذات مرجعيات دولية، حيث يتم فحص العينات الغذائية وبناء على التقارير المخبرية يتم اتخاذ القرار المناسب .

العين الاماراتية