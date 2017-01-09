الزراعية نت – الاخبار - أعلن وزير الزراعة فلاح زيدان اعادة فرض رسوم كمركية جديدة على المنتج المستوردة لحماية المنتج المحلي، مؤكدا على توزيع بقية مستحقات الفلاحين فور الانتهاء من تدقيق الكميات المستلمة من الفلاحين. وذكر الوزير في مؤتمر صحفي “وجود نية في ابرام عقود مشاركة مع القطاع الخاص ضمن دوائر الوزارة لتقليل النفقات وزيادة الموارد”، مشيرا الى”اعادة فرض رسوم كمركية جديدة على المنتج المستورد لحماية المنتج المحلي”.

واضاف ان “مشكلتنا اليوم تكمن في ضبط الحدود، حيث تم تشكل لجنة سريعة ستقدم تقريرها النهائي المتضمن رؤية واضحة لرئيس الوزراء خلال اسبوعين لضبط الحدود”، مبينا ان “الوزارة تمكنت من اعادة 50% من الخطة الزراعية في صلاح_الدين، وهي مستمرة في دعمها لاكثر من 18 وحدة ادارية في نينوى اذ تستمر الوزارة في دعمها لمناطق (شيخان وتلعفر ومخمور ومار ربيعة القوش) وغيرها من المناطق”.

ولفت الى انه “تم وضع خطة جديدة لمناطق نينوى التي تمثل سلة خبر العراق لاعادة القطاع الزراعي بالكامل في المحافظة”، وحول الاتفاق مع الجانب التركي حول قضية المياه اكد وزير الزراعة انه “تم الاتفاق مع تركيا بخصوص توفير المياه، اذ سيتم زيادة اطلاق كميات المياه في حوضي دجلة والفرات بالاضافة الى توفير مياه الشرب”.

وتابع، “هناك مشكلة في سد (اليسو) حيث توجد نية للحكومة التركية لمنع هذا السد في السنة القادمة عن حوض دجلة مما سيؤدي هذا الى نقصان كبير في المياه وسيؤثر على العراق بالكامل”، مشيرا الى “اننا نحاول التوصل الى اتفاق حول هذا الموضوع “.

وعن باقي مستحقات الفلاحين والمزارعين من محاصيل الحنطة والشعير والشلب اوضح وزير الزراعة انه “تم تخصيص ترليون و500 مليار دينار عراقي كمستحقات للفلاحين، حيث وزعت 500 مليار دينار على الفلاحين، وقد تسلمت وزارة التجارة 900 مليار دينار، وايضا وزارة الزراعة تسلمت 100 مليار”.

وبين ان “هناك تدقيق من قبل ديوان الرقابة المالية بالكميات المستلمة من الفلاحين وفور الانتهاء منها ستوزع على الفلاحين”.

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