الزراعية نت – الاخبار - سجلت أسعار الدجاج اللاحم سواء المذبوح او الحي المتعارف على بيعه في "دجاج النتافات" وبيض المائدة ارتفاعات تراوحت بين الـ15-20% خلال الشهر الماضي من العام 2016، ومطلع العام الحالي. وجاءت هذه الارتفاعات بعد حالة الانخفاضات الكبيرة التي طرأت على أسعارها خلال الاشهر السابقة والتي وصلت الى مستويات قياسية، حيث بيع كيلو الدجاج بين الدينار والـ85 قرشا، مقارنة بحجم الكلف المترتبة على المزارعين.

رئيس الاتحاد النوعي لمربي الدواجن فارس حمودة بين ان قطاع الدواجن وبيض المائدة سجل خلال شهر كانون اول الماضي تحسنا في أسعار الدواجن وبيض المائدة.

وأرجع حمودة أسباب الارتفاعات البسيطة التي طرأت على أسعار الدواجن وبيض المائدة الى ارتفاع كلف الانتاج على التجار، وذلك بسبب تعمق دخول فصل الشتاء وحاجة المزارع الى مزيد من التدفئة والاعلاف.

واشار حمودة الى ان الطلب على بيض المائدة يرتفع في فصل الشتاء ويقابله نقص في الانتاج، مما يتحكم في السوق معادلة العرض والطلب.

واشار الى ان أسعار الدواجن وبيض المائدة في هذه الفترة من العام عادلة ومتوازنة، حيث تحقق للمزارع هامش ربح يمكنه من مواصلة إنتاجه، ويقدم للمستهلك مواد غذائية ممتازة بسعر جيد ومعقول.

ولفت الى ان اسعار البيض حالي تتراوح حول دينارين ونصف للطبق في المزارع، يضاف لها هامش ربح بسيط لتجار التجزئة.

وحول أسعار الدجاج الحي في المزرعة، صرح حمودة إن متوسط سعر كيلو دجاج النتافات حاليا من أرض المزرعة بين الـ125-135 قرشا للكليو، في حين ان متوسط الأسعار في السابق كانت دون الدينار للكيلو.

واضاف حمودة ان متوسط أسعار بيع الدجاج في النتافات في السوق المحلي تتراوح بين الـ145-155 قرشا للكيلو، في حين بقيت اسعار الدجاج الطازج على حاله ولم ترتفع وذلك بسبب العروض التي تقدمها الشركات والمولات الكبيرة.

وحول تصدير الدجاج الى الامارات، صرح حمودة ان تصدير الدجاج للإمارات متوقف حاليا، متمنيا فتح ابواب تصدير الدجاج الاردني لما يتميز به من جودة ونوعية محسنة.

واشار ان رفع أسعار الكهرباء مع بداية العام المقبل وربطها بسعر برميل النفط له اثر سلبي على القطاع، حيث ان القطاع يعمل ضمن منظومة متكاملة وتعتمد بشكل رئيس على الكهرباء، بدءا من مصانع الاعلاف والمسالخ والمزارع الحديثة والتي تعتمد على الطاقة الكهربائية في عملية التدفئة، لافتا الى ان اي ارتفاعات جديدة على أسعار الطاقة ستنعكس بشكل فوري على المنتج وعلى المواطن في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

ولفت ان كثيرا من المزارعين تأثروا خلال العامين الماضين، بالارتفاعات التي طرأت على كلف الطاقة حيث تضاعفت فاتورة الطاقة لديهم بمقدار الضعفين.

وكان طالب مزارعو ومربو الدواجن بوقف استيراد الدجاج المجمد لحماية المنتج المحلي أسوة بمنع استيراد زيت الزيتون.

وقدر المزارعون كميات الدجاج المجمد الموجود لدى شركات الدواجن بأكثر من 12 الف طن، وسعرها الحالي بين 80 قرشا ودينار نظرا لوفرة الإنتاج والفائض الذي يصل إلى الاكتفاء الذاتي.

وأكدوا خلال لقاء جمعهم بوزير الزراعة مؤخرا بأن سعر بيع الدجاج باتت أقل من كلفته.

وبحسب تقارير وزارة الزراعة يقدر الاستثمار في هذا القطاع حوالي 2 مليار دينار يستفيد منه حوالي 15 الف اسرة، كما ان عدد مزارع الدواجن المنظمة في المملكة بلغ 2689 مزرعة منها مزارع للدجاج اللاحم (2297) بنسبة 4ر85 بالمئة ومزارع الدجاج البياض بنسبة 4ر10 بالمئة.

وبلغ عدد مزارع دجاج الأمهات 114 مزرعة أو ما نسبته 2ر4 بالمئة من العدد الكلي لمزارع الدواجن، كما تبلغ الطاقة الاستيعابية لهذه المزارع 5ر27 مليون طير، وعدد الطيور التي يتم تربيتها في المزارع العاملة 80 مليون طير، وعدد بركسات مزارع الدجاج اللاحم 4972 بركسا بمساحة اجمالية تبلغ 2.7 مليون متر مربع.

وكالات