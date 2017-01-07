الزراعية نت – الاخبار- اعتذر فتحي بن خليفة كاتب عام الجامعة الوطنية لمربي الدواجن، من وزير الفلاحة سمير الطيب، على خلفية مغادرته جلسة عمل انعقدت في مقر الوزارة حول تداعيات تطبيق قرار منع ترويج الدجاج الحي. وقال فتحي بن خليفة خلال مداخلة إن الضغط الذي يعيشه من طرف مربي الدواجن والاتصالات المكثّفة، جعلته يتشنّج ويغادر الجلسة، التي حضرها عمر الباهي كاتب الدولة للإنتاج الفلاحي وفيصل الحفيان كاتب الدولة للتجار والتجارة وممثلي اتحاد الفلاحين والغرفة الوطنية لأصحاب المذابح وإطارات وزارتي الفلاحة والتجارة، معتذرا من جميع الحاضرين في الجلسة.

وتجدر الإشارة إلى أن الجلسة انتهت بقرار تشكيل لجنة مضيقة تضم في تركيبتها كل الأطراف المتدخلة بهدف الاتفاق حول تفاصيل العقد النموذجي بين المربين والمذابح والآليات المطلوبة لتنظيم العلاقة مع المتدخلين الآخرين. وباشرت اللجنة عملها، وسترفع تقريرها إلى وزير الفلاحة، وفق بن خلفية.

وأكد كاتب عام الجامعة الوطنية لمربي الدواجن سلامة الدواجن في تونس وعدم تسجيل أي إصابات بأنفلونزا الطيور

الجوهرة