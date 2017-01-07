الزراعية نت – الاخبار كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد السلام شلغوم أن القطاع يقوم حاليا بإحصاء الأراضي الفلاحية غير المستغلة عبر كامل التراب الوطني مؤكدا أنه سيتم إسقاط حقوق المستفيدين الذين لم يقوموا باستصلاح الأراضي التي استفادوا منها. وأوضح الوزير في رده على سؤال شفوي طرحه عضو مجلس الامة حسني سعيدي حول مصير الاراضي غير المستغلة في ولاية بشار ومساهمة المستفيدين من دعم الدولة في الانتاج الفلاحي ان عملية الاحصاء هذه لا تخص فقط ولاية بشار بل كل التراب الوطني.

وأضاف السيد شلغوم قائلا: هناك عمل جار لإحصاء كل الاراضي غير المستغلة وسيتم دراستها حالة بحالة والعملية انطلقت وسيتم اتخاذ قرار اسقاط حقوق المستفيدين الذين لم يقوموا بعملية الاستصلاح واسترجاع اراضيهم لمنحها من جديد لطالبين اخرين وفقا للتنظيمات المعمول بها .