الزراعية نت – الاخبار - قال وزير الزراعة المصري عصام فايد إن مجلس الوزراء وافق على شراء القمح المحلي من المزارعين المحليين بالسعر العالمي الذي تشتري به هيئة السلع التموينية من الخارج. وكانت لجنة الزراعة بمجلس النواب المصري أوصت في ديسمبر كانون الأول برفع سعر توريد القمح إلى 650 جنيها (35.6 دولار) للأردب (150 كيلوجراما) من 420 جنيها في الموسم الماضي.

وفي الثالث من نوفمبر تشرين الثاني قام البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

وأضاف فايد في مؤتمر صحفي بمقر الحكومة بالقاهرة أنه سيتم شراء القمح من الفلاحين "بمتوسط سعر الدولار لآخر شهرين سابقين (من الشراء).

من ناجية أخرى أبلغ فايد الصحفيين أن مجلس الوزراء وافق على رفع سعر شراء قصب السكر من المزارعين إلى 620 جنيها للطن.

وكانت وزارة التموين أعلنت في ديسمبر كانون الأول أن شركات السكر التابعة للوزارة ستشتري قصب السكر من المزارعين بسعر 500 جنيه للطن بداية من يناير كانون الثاني بزيادة 25 بالمئة عن الموسم الماضي.

وتعاني مصر من أزمة في المعروض من السكر منذ أكتوبر تشرين الأول وحتى الآن دفعت الدولة لزيادة وارداتها منه وسط نقص في الدولار وارتفاع الأسعار بالأسواق العالمية.

دولار = 18.25 جنيه مصري

رويترز