الزراعية نت – الاخبار - في تقرير اقتصادي مفاجئ، حذر مسئولون في وزارة الزراعة في مصر من خطورة توقف تصدير بعض السلع الغذائية الهامة للمملكة العربية السعودية، و ذلك بعد أن توقفت السعودية عن استيراد الفلفل المصري، و أكد المسئولون أن ذلك سيكون له خطورة على الوضع الاقتصادي المصري، خاصةً بعد أن ترددت أنباء قوية عن نية المملكة منع استيراد الموالح من مصر.

هذا وقد حظرت السلطات في المملكة العربية السعودية في وقت سابق من الشهر الماضي وبشكل مؤقت استيراد الفلفل المصري بمختلف أنواعه، بعد أن أثبتت الجهات المعنية في السعودية عن وجود بقايا مبيدات في شحنات الفلفل.

و كانت وزارة البيئة و المياه و الزراعة في المملكة العربية السعودية، قد قالت أنه بعد أخذ عينات من شحنات الفلفل، ثبت وجود بعد بقايا المبيدات، وعلى الفور تم توجيه الجهات المعنية في المملكة بأخذ التدابير اللازمة.

وبحسب وكالة الأخبار السعودية، فإن المملكة حريصة كل الحرص على تحليل كافة الواردات إليها من الأغذية، سواء المنتجات الحيوانية أو الزراعية من خلال المحاجر البيطرية المنتشرة في أنحاء السعودية.

من ناحية أخرى قال رئيس قطاع التجارة في وزارة التجارة، سعيد عبد الله، أن السبب الأساسي وراء تراجع السعودية عن استيراد الفلفل المصري، يرجع إلى وجود بقايا مبيدات زيادة عن الحد المسموح به، كما استبعد أن يكون القرار السعودي له أي بعد سياسي.

يذكر أن العلاقات بين كل من مصر و السعودية تشهد حالياً حالة من التوتر السياسي، خاصةً بعد أن قامت مصر بالتصويت لأحد القرارات التي رأته السعودية غير موفق معها.

و كان الرد السعودي في ذلك الوقت، أن شركة آرامكو السعودية قد أوقفت مد مصر بالمواد البترولية من بداية شهر أكتوبر الماضي

من جانبه قال عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للحاصلات الزراعية مصطفى النجاري، أنهم حريصون على العلاقة مع المملكة العربية السعودية، التي تعد واحداً من أهم الأسواق.

وأضاف أن السعودية تستورد من مصر حوالي أكثر من 15 ألف طن سنويا من الفلفل بجميع أنواعه.

من ناحية أخرى كلف وزير الزراعة المصري، الدكتورة منى الخشن، بإجراء اتصالات مع الملحق التجاري المصري في السفارة المصرية بالمملكة العربية السعودية، للاستفسار حول توقف استيراد شحنات الفلفل المصري بشكل مؤقت.

نجوم مصرية