الزراعية نت – الاخبار - أكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات دعم الوزارة، للتعاون مع القطاع الخاص في الشراكة مع شركات عالمية لها خبرة في مجال الزراعات التعاقدية التصديرية، خصوصا لصغار المزارعين التي تعود بالنفع والفائدة على القطاع الزراعي. ورحب الحنيفات بالتشاركية مع الدول الشقيقة والصديقة في تنفيذ مشاريع مشتركة للاستفادة من الخبرات الدولية في مجال الانتاج والتسويق، وفتح اسواق تصديرية امام المنتجات الزراعية الاردنية؛ كون الاردن يمتاز بمناخ انتاجي زراعي متميز على مدار العام.

جاء ذلك خلال لقائه ممثلي عن شركة أردنية سويسرية، بحضور المعنيين من الوزاره والتي ترغب بعمل زراعات تعاقدية لمنتجات زراعية عضوية، وفق متطلبات الاسواق الاوروبية مع صغار المزارعيين، وبإشراف من الوزارة، شريطة الالتزام بشروط والمواصفات التي تطلبها الشركة، وترغب في زراعتها، والالتزام بالانتاج الزراعي العضوي؛ بحيث تقوم الشركة بتزويد المزارع بجميع مستلزمات الانتاج الزراعي من بذور واصناف زراعات متخصصة واسمدة وانظمة ري حديثة، ويأتي هذا الجهد الاستقطاب شركات زراعية؛ بهدف فتح أسواق تصديرية، وتغلب على المعوقات التي تواجه صادرتنا.

ويلتزم المزارع بتقديم الارض والعمالة والمياه فقط، والشركة ملزمة بأخذ جميع الكميات المنتجة وتصديرها، شريطة الالتزام بشروط الزراعة والانتاج العضوي، والشركة يوجد لها تعاقدات مع مراكز تجارية كبرى في دول الاتحاد الاوروبي متخصصة في بيع المنتجات الزراعية العضوية، حيث يتم تخصيص 5000 دونم كمرحلة اولية مع استعداد الشركة للتوسع في حال الالتزام بالانتاج وفق متطلباتها.

كذلك تقوم الشركة بتوفير مختبر متنقل لعمل الفحوص المخبرية اللازمة للمنتجات الزراعية التي تم زراعتها، بالاتفاق مع المزارع الاردني؛ للتأكد من الالتزام بشروط الانتاج العضوي الخالي من متبقيات المبيدات بعد الحصاد.

بدورها تقوم الشركة بتدريب المزارعين المتعاقدين مع شركة انتاج زراعي ذات مواصفات خاصة بدول الاتحاد الاوروبي، ومحلات تجارية متخصصة.

وتعتبر هذه الفكرة الرائدة فرصة ممتازة للمزارع الاردني، للاستفادة من خبرة الشركة في انتاج زراعات عضوية تعاقدية، وسهولة التصدير إلى أسواق كبيرة في دول الاتحاد الاوروبي.