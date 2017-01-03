الزراعية نت – الاخبار - يعتمد المزارع سعران سالم الدماك وابنه بسام نظام زراعة الصنف الواحد في مزرعتهم الوجيهة والمنظمة والنظيفة القريبة من منطقة الخدمات في الوفرة. ويرجع المزارع الدماك اخذهم واتباعهم بنظام زراعة الصنف الزراعي الواحد وهو الخيار في مزرعتهم عبر عشرات الشبرات المحمية الى عدة اسباب، اهمها صغر مساحة المزرعة، إذ لا تتعدى مساحتها الـ 50 الف متر مربع، مما يحول دون تنوع المحاصيل فيها، واعتبر ان محصول الخيار هو المحصول النقدي السريع وشبه المضمون بيعه يومياً، فالطلب على الخيار لا يتوقف في الكويت، والاهم ان مدة انتاجه سريعة مقارنة بمدة انتاج الكثير من المحاصيل الزراعية الناجحة زراعتها في الكويت، بما فيها الطماطم والبطاطس والفلفل، فمدة انتاج الخيار من البذر حتى القطاف لا تتعدى الـ 40 يوما فيما يحتاج انتاج الطماطم وهو المحصول الرئيسي الثاني في الكويت بعد الخيار الى 90 يوما، وبوجه عام ظروف الكويت معظم اشهر السنة سواء المائية أو الجوية او الارضية لا تساعدنا على التنوع الزراعي الغزير، فنجد ان انتاج الخيار هو الاسهل والانسب لنا، مضيفا ان قطف الخيار من النبتة يستمر حوالي شهرين، وهو سهل القطاف، لأن ثمره في الشبرات والمحميات والمجمعات الزراعية المحمية عندنا عال، ولا يحتاج الى عمالة كثيرة لقطفه، وقطفه لا يرهق قاطفيه كثيراً بعكس ثمار محاصيل أخرى كالبامية مثلا، فهي تحتاج الى عمال كثيرين ووقف طويل لجمعها من دون وزن، لكن الخيار يوزن، فأغلبه ماء، والدعم الحكومي يصرف ومنذ سنوات طوال على الوزن، مع ان هذا الدعم وخصوصا للخيار يتراجع موسما اثر موسم، فحسب لائحة الدعم للموسم الزراعي الحالي 2016/2017 يبلغ الدعم الحكومي للكيلوغرام المباع في سوق الصليبية او سوق اتحاد المزارعين في الاندلس 25 فلسا فقط بعد ان كان 35 فلسا، وهذا ظلم للمزارع، خصوصا ان اسعار المستلزمات من بذور وسماد ارتفعت كثيرا، وانا لا اعرف لماذا هذا التراجع الذي يعد سببا من اسباب ارتفاع اسعار الخيار في بعض ايام انتاجه في الكويت، مع العلم ان انتاجه صار يشمل كل ايام السنة وليس بعضها بفضل المجمعات والبيوت الزراعية الحديثة المكيفة صيفا وشتاء في الوفرة والعبدلي، فنحن المزارعين وبكل تواضع حققنا الاكتفاء الذاتي من الخيار في الكويت، وانتاجنا من الخيار مفخرة لنظافته ونضارته، فهو يومي صالح للاستهلاك من الحقل الى الاكل يوميا ومباشرة، بعكس المستورد الذي يحتاج لبضعة ايام ليصل البيوت والمطاعم، والمستهلكون في الغالب يفضلون الخيار المحلي على المستورد، ومعهم حق، لذا فأنا استغرب والحال هكذا من قيام بعض موردي الخيار والفاكهة باستيراد الخيار حتى ولو من دول قريبة، واسأل اين تشجيعهم للمنتج الوطني وحرصهم على سلامة صحة المستهلكين في بلادنا؟ فنحن وان كنا نرش الخيار في اشهر الصيف فلا نكاد نرشه طوال اشهر الشتاء والربيع، فإنتاجنا آمن صحيا للانسان ولبيئة الانسان، وقال: خيارنا اول قطفة اشبه بالفاكهة، انه لذيذ فعلا. التكاليف ترتفع: ارجع ابو بسام التذبذب في سعر بيع الخيار او التفاوت في سعر بيعه من 100 فلس الى ربع دينار ونصف دينار واحيانا الى دينار الى سياسة العرض والطلب، ونحن راضون بها، لكن بيعه بأقل من ربع دينار للصندوق زنة ثلاثة كيلوغرامات لاسيما بعد رفع سعر الكهرباء والمياه العذبة المتوقع لن يكون مربحا كثيرا للمزارع، ولا اظن ان تدخل الجهات الرسمية في تسعيره او حتى في انتاجه ذو جدوى او فائدة، فالسوق لدينا سوق حر، والمزارع حر في ان يزرع ما يشاء ومع السنوات تصير لديه خبرة ودراية في السوق، خصوصا اذا كان مثلنا متخصصا في انتاج صنف واحد كالخيار يمكن السيطرة عليه انتاجا ووقاية وعلاجا، فمع مرور السنوات يستطيع المزارع معرفة امراض الخيار وافضل سبل العلاج او حتى الوقاية منها كي لا تحدث، بعكس اذا كان لدينا اكثر من صنف، يصعب الوقاية او العلاج منها مرة واحدة. وللعلم ففي كثير من دول العالم توجد المزارع المتخصصة في صنف واحد، فهذه مزرعة كاملة لانتاج البطيخ، وتلك لانتاج الطماطم، مثلا، وكل منها لغرض مختلف، فقد تكون المزرعة كلها لطماطم المعجون واخرى لطماطم الطبخ وثالثة لطماطم السلطة الخضراء وهكذا، والبطيخ الاحمر، فهذه المزرعة لانتاج البطيخ لاخذ بذره فقط واكله كمكسرات في السهرات، وثانية لانتاج البطيخ واكله كفاكهة وهكذا، فالتخصص كما ارى شيء جيد، والمتخصص في صنف واحد افضل من التخصص في اكثر من صنف في المزرعة الواحدة واقل جهدا وتعبا. وكالات RSS خاصية التعليقات إظهار/إخفاء التعليقات



