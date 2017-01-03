الزراعية نت – الاخبار - قال النائب برديس سيف الدين عمران، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن أسعار جميع السلع والمنتجات الزراعية ارتفعت فى الفترة الأخيرة، معلقًا "مش عارف الحكومة رايحه بينا على فين والبلد رايحة على فين، والمفروض أن دور الأجهزة الرقابة على الأسعار، ومش عارف الحكومة مش عايزه توضح الموقف للناس ليه".

وأضاف عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب فى تصريحات أنا كنائب مش عارف أرد على الناس، ومش عارف الحكومة مش عايزه تحضر البرلمان وتجاوب على سبب ارتفاع الأسعار الذى أدى إلى توقف الكثير من الفلاحين عن زراعة القمح هذا العام وهذه أكبر كارثة".

قال النائب العمدة صبرى عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن سبب ارتفاع أسعار علف الدواجن لـ 7 ألاف جنيه للطن يعود إلى استيراد العلف من الخارج، معلقًا "الرحمة مش موجودة عند المستوردين الكبار، ولو كلنا بنرحم بعضنا ربنا هيرحمنا، لكن هما مش بيرحموا ".

وأضاف عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب فى تصريحات أن قرار إلغاء الجمارك على الدواجن المستوردة لم يكن حل لمشكلة الدواجن، لأنه يضر من إنتاج الدواجن المحلية وحل ارتفاع أسعار علف الدواجن، هو زراعة الكثير من محصول الذرة وغيرها من المحاصيل الزراعية التى تدخل فى أعلاف الدواجن ".

قال النائب توحيد تامر عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إنه يجب على الدولة دعم صناعة الدواجن بالتنسيق بين وزارة الزراعة وجهات تسويق المنتجات الزراعية، لتسويق محصول الذرة الذى يعتبر إحدى مكونات علف الدواجن، الذى يشجع الفلاحين على زراعته.

وأضاف عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب فى تصريحات أن جميع الوزراء وخاصة وزارة الزراعة تفتقر إلى وجود رؤية لتطوير المحاصيل الزراعية المهمة مثل محصول الأرز والقمح والقطن خاصة بعد قرار تعويم الجنيه الذى أدى إلى ارتفاع أسعار جميع السلع والمنتجات ".

وتابع النائب قائلاً يجب على الحكومة رفع الجمارك عن علف الدواجن لحل أزمة صناعة الدواجن، بدلاً من دعم أشخاص معينة بإصدار قرار رفع الجمارك عن الدواجن المستوردة ".

برلماني