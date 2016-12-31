الزراعية نت – الاخبار - أكد مصدر في وزارة الزراعة، انخفاض حجم استيراد الأعلاف إلى المملكة 60 في المائة خلال عام 1437 مقارنة بالعام السابق له 1436 ه، مبينا أن حجم الاستيراد لعام 1437 بلغ 15.8 مليون طن، فيما سجل العام السابق له 40.3 مليون طن. وأضاف المصدر أن الاستيراد يكون من تسع دول هي إسبانيا، الصومال، أمريكا، أوكرانيا، إيطاليا، أستراليا، السودان، باكستان، رومانيا"، فيما تصدرت الأرجنتين قائمة الاستيراد ب 7.4 مليون طن تلتها اليونان ثم إيطاليا ثم أوكرانيا، مشيرا إلى أن جميع الأعلاف المستوردة تأتي وفق معايير واشتراطات الوزارة.

وأشار إلى أن الوزارة بعد أن تمنع زراعة الأعلاف نهائيا بتاريخ 1440/2/25 ه، ستقوم بتوفير بدائل الأعلاف لمربي الماشية بأسعار مناسبة، علاوة على تحفيز الاستثمار في صناعة الأعلاف بزيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع القائمة وإنشاء مصانع جديدة وفقا للاقتصادية.

وتسهيل الاستثمار الزراعي خارج المملكة لزراعة الأعلاف الخضراء من أجل تصديرها إلى المملكة. وحول عقوبات زراعة الأعلاف الخضراء بعد انتهاء المهلة، قال إنه يعاقب كل شخص ذي صفة طبيعية أو معنوية يقوم بزراعة الأعلاف الخضراء بالمخالفة لما ورد في هذه الضوابط بغرامه مقدارها 4000 ريال عن كل هكتار مزروع في السنة الواحدة وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة في كل مرة.

الوئام