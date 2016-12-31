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مصر: مشروع لإنتاج 120 ألف طن خشب طباعة إرسال إلى صديق
السبت, 31 ديسمبر 2016 00:00

مصر: مشروع لإنتاج 120 ألف طن خشبالزراعية نت – الاخبار - أعلن محافظ كفر الشيخ اللواء السيد نصر، أنه سيتم إنشاء مجمع للصناعات التحويلية بمنطقة مطوبس الصناعية باستثمارات قدرها 80 مليون يورو، على مساحة 500 فدان، لإنتاج المواد اللاصقة والألواح الخشبية متوسطة الكثافة عالية الجودة، بالإضافة إلى العديد من الصناعات التحويلية الأخرى.

وأوضح المحافظ - خلال اجتماعه بقيادات الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات - أن المشروع سينتج 120 ألف طن من أخشاب عالية الجودة، التي تقوم على قش الأرز وحطب القطن والذرة، لتشغيل عشرة آلاف عامل، بالإضافة إلى العمالة غير المباشرة، مشيرا إلى أن هذا المصنع سيغطى 25% من احتياجات الدولة من هذه الصناعة.

وأشار المحافظ إلى أن مدة تنفيذ المشروع تم ضغطها إلى 18 شهرا حتى يدخل المشروع الخدمة في أقل فترة ممكنة، موجها بتسهيل كافة الإجراءات الإدارية للمشروع.

وقال نصر، إن هذه هي المرحلة الأولي للمشروع، تعقبها عدة مراحل حتى يكون مجمع للصناعات التحويلية، وتدوير المخلفات الزراعية والمنزلية بكافة أنواعها، لتعظيم الاستفادة الاقتصادية، ومكافحة السحابة السوداء والحفاظ على البيئة، وتشغيل الشباب، ودعم الاقتصاد القومى من خلال تصدير هذه المنتجات.

 

 

وكالات

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