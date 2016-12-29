الزراعية نت – الاخبار - طلبت حكومة كوريا الجنوبية دعما من القوات المسلحة بالبلاد، للمشاركة في أكبر عملية لإعدام الدواجن، جراء استمرار انتشار سلالة شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور، وأمرت بذبح 1.6 مليون من الطيور في المناطق المتضررة خلال 24 ساعة. وذكرت وزارة الزراعة

وتولى جيش كوريا الجنوبية، فيما سبق، حراسة المنشآت المتأثرة بالمرض، لكن وزارة الزراعة ذكرت إنه يساعد حاليا في إعدام الطيور وتطهير المزارع، لأجل تسريع وتيرة عمليات الذبح.

وأشارت إلى أن استكمال إعدام الطيور الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق، كان يستغرق ما بين يومين وثلاثة أيام نتيجة بسبب نقص القوة البشرية.

وعلى أثر الانتشار السريع لسلالة “إتش 5 إن 6 ” من الفيروس، رفعت سيول درجة التأهب لإنفلونزا الطيور إلى أعلى مستوى ممكن للمرة الأولى.

وتجري الاستعانة بالجيش في ظل مخاوف من انتشار للفيروس في مختلف أنحاء شمال شرق آسيا، بينما تسعى كل من اليابان والصين للحد من انتشار إنفلونزا الطيور.

واشارت الوزارة، في بيان، أن أكثر من 78 في المئة من الطيور التي تم ذبحها في كوريا الجنوبية من الدجاج.

ولم تسجل سيول أي حالات إصابة بشرية منذ 18 نوفمبر، بينما أكدت الصين وقوع أول حالتي رحيل بين البشر بسلالة “إتش7 إن 9 ” من إنفلونزا الطيور.

وكالات