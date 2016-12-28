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إيران: انتشار نوعين من إنفلونزا الطيور طباعة إرسال إلى صديق
الأربعاء, 28 ديسمبر 2016 00:00

إيران: انتشار نوعين من إنفلونزا الطيورالزراعية نت – الاخبار - أعلن مسؤولون إيرانيون أن السلطات تخلصت من مئات آلاف الطيور في الأسابيع الأخيرة، مع انتشار مرض إنفلونزا الطيور في 7 محافظات إيرانية. وعُثر على أكثر من ألف طير بري غالبيتها من الأوز، نافقة في مستنقع ميغان وسط إيران، وفقاً لـ «منظمة حماية البيئة» في تصريح الى وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية .

وأكدت الوكــالة التخلص من 63 ألف دجاجة و800 ألف بيضة ملقحة وصيصان عمرها يوم واحد في مزرعة في محافظة قزوين في الأيام الأخيرة، بعد انتشار نوعي «اتش ان 8» و «اتش 1 ان 5» من مرض إنفلونزا الطيور.

وكانت السلطات تخلصت من 725 ألف طير منذ تشرين الثاني (نوفمبر) في أنحاء البلاد بسبب الوباء، وفق تقرير لـ «المنظمة العالمية لصحة الحيوان» الأسبوع الماضي.

وعُلّقت تراخيص صيد الطيور البرية خشية انتشار المرض بسبب الطيور المهاجرة، ونصحت السلطات السكان بعدم شراء الطيور التي يتم صيدها من الأسواق المحلية. وعلى رغم انخفاض عدد الوفيات التي تسبب بها المرض في دول عدة خلال السنوات الماضية، إلا أنه يشكل خطراً على الطيور الأخرى وينتشر بسرعة ليقتل أعداداً كبيرة. ولكن علماء أثاروا مخاوف من إمكان تحول المرض في شكل يمكّنه من الانتشار بين البشر.

 

 

 

رويترز

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