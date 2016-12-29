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المغرب: تقييم مشاريع مقترحة ضمن المنحة الإماراتية طباعة إرسال إلى صديق
الخميس, 29 ديسمبر 2016 00:00

المغرب: تقييم مشاريع مقترحة ضمن المنحة الإماراتيةالزراعية نت – الاخبار - زارت بعثة فنية من صندوق أبوظبي للتنمية، المملكة المغربية، وذلك بهدف تقييم مجموعة من المشاريع الجديدة المقترحة من قبل الحكومة المغربية للتمويل ضمن مساهمة الإمارات العربية المتحدة في المنحة التي خصصتها في عام 2013 للمغرب بقيمة 1.25 مليار دولار، ضمن برنامج الصندوق الخليجي للتنمية.

وبحثت بعثة الصندوق مع ممثلين عن وزارتي المالية والتعليم العالي، وهيئة الطرق، ووزارة الفلاحة، أهمية المشاريع المطروحة من قبل الحكومة المغربية، ومدى مساهمتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما أن المشاريع تأتي ضمن قطاعات أساسية مثل النقل والصحة والتعليم والطاقة والمياه.

 

 

 

 

 

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