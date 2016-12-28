الزراعية نت – الاخبار - بداية من الأول من يناير المقبل سيصبح على مهنيي اللحوم الحمراء والأطباء البياطرة المراقبين داخل المجازر التمييز بين اللحوم التي تذبح داخل المجازر المعتمدة واللحوم التي يتم تجهيزها داخل المجازر غير المعتمدة والمراقبة من طرف مكتب السلامة الصحية، والمجازر القروية الصغيرة غير المعتمدة والمراقبة من طرف مكتب السلامة الصحية، والمجازر القروية الصغيرة غير المعتمدة والمراقبة من طرف مكتب السلامة الصحية كذلك.

وأكدت اليومية أنه بداية من الأول يناير المقبل سيتم اعتماد أختام جديدة ستمكن المغاربة من التمييز بين جودة اللحوم ومن معرفة ما إذا كانت اللحوم المعروضة تم تجهيزها داخل مجازر معتمدة خاضعة للشروط الصحية، أم داخل مجازر غير معتمدة وخاضعة فقد للمراقبة، موضحة أن سلطات المراقبة، ممثلة في مكتب السلامة الصحية، وضعت ختما يحمل شكلا بيضاويا باللون البني على اللحوم التي تم تجهيزها في المجازر المعتمدة، يحمل رقم الاعتماد الصحي البيطري، بالإضافة إلى ختم أحمر مستطيل يوضح درجة جودة اللحوم، والتي تتراوح بين الممتاز ورقم 1 و2.

وقالت اليومية إن من المتوقع أن يخلق هذا التمييز، الذي فرضه مكتب السلامة الصحية في جودة اللحوم المعروضة على المستهلكين، فرقا في أثمنة اللحوم بعد أن كان المستهلك ولسنوات طويلة لا يستطيع تحديد جودة اللحوم التي يقتني من المجازر.

وأشارت اليومية إلى أن اللحوم التي ستجهز في المجازر غير المعتمدة والتي تخضع للمراقبة سيتم ختمها كذلك بختم بيضاوي بني يحمل رقم التفتيش الصحي، بالإضافة إلى 3 أختام مستطيلة باللون الأحمر تحدد طبيعة جودة اللحوم المذبوحة، والتي تتوزع بين ثلاثة مستويات من الجودة، الممتاز ورقم 1 ورقم 2، أما المجازر القروية غير المعتمدة، فإن اللحوم المجهزة بداخلها سيتم الإكتفاء بختمها بواسطة ختم أحمر بيضاوي يوضح رقم التفتيش الصحي البيطري الذي خضعت له.

الختم الأخضر: أوقفت وزارة الفلاحة وبعد سنوات طويلة من استعماله، العمل بخواتم اللحوم ذات اللون الأخضر بسبب المواد المستعملة في الحبر المستخدم، الذي يعد من المواد المحظورة طبقا للقرار الوزاري رقم 14ـ 1795 الصادر بتاريخ 14 ماي 2014.

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