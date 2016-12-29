الزراعية نت – الاخبار - عقدت فى كلية الزراعة جامعة عين شمس، ورشة عمل تحت عنوان “خارطة الطريق دراسات فنية واجتماعية واقتصادية للمشروع القومى لاستصلاح وتنمية المليون ونصف فدان”، حاضر فيها الدكتور عادل البلتاجي، مقرر مجلس بحوث الزراعة والغذاء، ووزير الزراعة الأسبق، والدكتور عبد الغني الجندي عضو الفريق البحثي لمجلس الزراعة والغذاء، ومستشار وزير الزراعة سابقا.

وفى كلمته التى ألقاها ضمن فعاليات الندوة، قال الدكتور عادل البلتاجي، أن علماء في مجالات الزراعة والري والمناخ والبيئة وسلامة الغذاء، قاموا بإعداد دراسة مستفيضة طيلة السنوات القليلة الماضية، توصلوا من خلالها إلى عدم كفاية المياه الجوفية المتاحة حاليا في صحاري مصر، لزراعة أراضى مشروع الـ1,5 مليون فدان، وتكفى فقط لزراعة بحد أكثر ما يقارب نحو 260 ألف فدان، مشيرا إلى أن هذه المعلومات تم توثيقها الأسبوع الماضي بمذكرة وجهها الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إلى رئيس مجلس الوزراء، أكد فيها عدم قدرة مصر على زراعة أكثر من 26%‎ فقط من المساحة المعلن عنها سابقا، فيما يخص زراعة المليون ونصف فدان، ما يعني تعارض المعلومات المتاحة، التي يستند عليها الرئيس السيسي في مشروعه القومي.

وأشار البلتاجي، إلى أن الأمل معقود في التوسعات الزراعية، على تطوير الري الحقلي لتوفير 7 مليارات متر مكعب من مياه النيل المهدرة في الوادي والدلتا، إضافة إلى التقدم التكنولوجي في مجال تحلية مياه البحار.

من جهته، قال الدكتور عبد الغني الجندي، عضو الفريق البحثي لمجلس الزراعة والغذاء، ومستشار وزير الزراعة سابقًا، إنه لا بديل عن إعادة النظر في التركيبة المحصولية لـمشروع المليون ونصف المليون فدان، وذلك لإمكان استخدام المياه الجوفية المتاحة لزراعة الأشجار ذات الاحتياجات المائية القليلة، والغابات الشجرية لإنتاج المحاصيل الخشبية.

هناء معوض