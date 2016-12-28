الزراعية نت – الاخبار - كشفت إحصائيات تونسية عن أن إجمالي إنتاج المزارعبين من الحمضيات وصل لـ700 ألف طن، يستهلك التونسيون 50 % منها، وتمثل باقي الكميات فائضا عن الاحتياجات. ووفقا لهذه الإحصائيات، حذر عبد المجيد الزار، رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، من تضاعف خسائر قطاع الحمضيات، بسبب الصعوبات التي يواجهها المزارعون التونسيون في تسويق محاصيلهم للموسم الحالي.

وأوضح “الزار”، في مؤتمر صحفي، عقد في مقر الاتحاد بالعاصمة تونس، أن “فائض الإنتاج قدر بـ 350 ألف طن هذا الموسم؛ ما يؤشر على تسجيل خسائر فادحة ستلحق الضرر بصغار المزارعين”.

وقال إن استهلاك السوق المحلية من الحمضيات لا يتجاوز حاجز 350 ألف طن سنوياً. وفي تصريحات صحفية على هامش المؤتمر، قال “الزار” إن حجم الخسائر هذا الموسم ستكون فادحة حسب تعبيره، داعيا السلطات التونسية إلى ضبط استراتيجية لبحث أسواق جديدة في إفريقيا وأوروبا وبلدان الخليج وروسيا، وتنظيم قنوات التوزيع”.

وتستقطب السوق الفرنسية 90% من صادرات الحمضيات التونسية، وتوفر موارد قيمتها في حدود 20 مليون دينار سنويا (8.7 مليون دولار).

وحذر “الزار” من “التداعيات الوخيمة لإتلاف كميات كبيرة من الحمضيات على أوضاع صغار المزارعين، الذين تتجاوز نسبتهم 70% من جملة 12 ألف فلاح تونسي”.

وحسب وزارة الفلاحة التونسية، بلغ انتاج الحمضيات في البلاد خلال موسم 2015 نحو 380 ألف طن.

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