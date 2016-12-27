الزراعية نت – الاخبار - بلغت كميات الأمطار التي هطلت على معظم مناطق وادي الأردن، وخاصة المناطق الشمالية ثلاثة أضعاف كمية الأمطار التي هطلت في مثل هذا الوقت من العام الماضي، بحسب مدير زراعة وادي الأردن المهندس عبد الكريم الشهاب. في حين بلغت كميات المياه المخزنة في سدود المملكة ما يقارب من 135 مليون متر مكعب من اصل 321 مليون متر مكعب، وهي السعة التخزينية الكاملة اي بما يعادل 41% بحسب أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس سعد أبو حمور.

وأضاف ابو حمور والشهاب أن هذه الكميات تبشر بموسم زراعي جيد، وأشارا إلى أن الأمطار بددت حالة الإرباك والخوف لدى كثير من المزارعين، إضافة إلى أنها خففت كثير من الأعباء والكلف التي تسببت بها حالة الجفاف، وتقلل من نسبة أملاح التربة وتجدد من حيويتها، وستسهم في استدامة نمو المراعي ما سيوفر كلفا كبيرة على مربي الثروة الحيوانية.

وأشار الشهاب إلى أهمية هطول الأمطار، وخاصة في تعزيز مخزون السدود التي تغذي الأراضي الزراعية في وادي الأردن، مشيرا إلى أن كميات الأمطار التي دخلت السدود حتى الآن كانت كبيرة مقارنة مع الموسم الماضي.

وبلغت كميات الأمطار التي هطلت في الأغوار الشمالية 152 ملم بنسبة 38% من المعدل العام، وفي الريان 123 ملم بنسبة 41 %، وفي لواء دير علا بلغت كميات الهطول 104 ملم بنسبة وصلت إلى 36 % من المعدل العام، في حين وصلت في الشونة الجنوبية 30 ملم.

المصدر: السبيل