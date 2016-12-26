الزراعية نت – الاخبار - يدور صراع في الأروقة داخل انتخابات نقابة الزراعيين، بين مرشحي محسوبين على وزارة الزراعة وبين مجلس النقابة الحالي، الذص حسبته بعض التقارير على "جماعة الإخوان" خاصة بعد مطالبات مجلس النقابة الحالي بتأجيل الانتخابات، نظرًا لوجود

واستعدت وزارة الزراعة للسيطرة على النقابة، من خلال الدفع بمرشحها على منصب النقيب والمجلس، حيث تم الدفع بالدكتور سيد خليفة رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، على مقعد النقيب، وذلك في مواجهة الدكتور أحمد الكتاتني نقيب الزراعيين الحالي.

وبذلت وزارة الزراعة الكثير من المحاولات للحيلولة دون ترشح الدكتور الكتاتني، حيث تم تقديم ضده بعض الطعون، إلا أن كلها تم رفضها لعدم جديتها، بحسب المشرف على انتخابات النقابة.

فضلًا على الدفع بالمهندس السيد عطية، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي ترشحه لمجلس نقابة الزراعيين على مقعد العضوية بالمجلس، والدكتور حسن الفولي، رئيس هيئة الإصلاح الزراعي على مقعد الوكيل. وبحسب تقارير، فأن ثلاثي الوزارة يشّكلون قائمة انتخابية واحدة، وقد أيد الدكتور عصام فايد وزير الزراعة انتخابهم.

وتريد وزارة الزراعة إحكام قبضتها على نقابة الزراعيين، التي تعد الأكبر في مصر، إذ يبلغ عدد أعضاءها نحو 360 ألف عضو، وتعد من أكبر النقابات المهنية في مصر، إضافة لمواردها العديدة والتي تعد غير مستغلة حتى الآن.

من جانبه، قال الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة، أن الوزارة وكافة الهيئات والقطاعات التابعة لها، تقف على الحياد من انتخابات نقابة المهن الزراعية، التي ستجرى في نهاية يناير المقبل، لافتًا إلى عدم دعم أي من المرشحين في هذه الانتخابات، وأنه لن يسمح بتوجيه العاملين بالوزارة لانتخاب أحد.

يذكر، أن المرشحين على منصب نقيب الزراعيين هم :"المهندس صلاح معوض, والدكتور أحمد الكتاتنى، الدكتور سيد خليفة, المهندس سمير عبد الرحمن السمان, الدكتور على إسماعيل, المهندس مصطفى على محمود سالم, الدكتور مصطفى كامل محمد الخطيب".

النبأ