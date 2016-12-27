الزراعية نت – الاخبار - قالت صحيفة محلية أن وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية طلبت إفادة من الغرف التجارية في المناطق عن أسباب عزوف تجار المواشي عن الاستيراد من دول تم السماح بالاستيراد منها أخيراً. وأكدت المصادر عزم الوزارة المضي في فتح مصادر جديدة لاستيراد المواشي على رغم انخفاض الأسعار ورفض وممانعة تجار ومربي الماشية في السوق السعودية، الذين طالبوا الوزارة غير مرة بوضع حد للاستيراد وحماية سوق المواشي المحلية من خطر هبوط الأسعار بشكل يؤثر في تجارتهم.

وأشارت المصادر إلى أن الوزارة عملت على تسهيل الإجراءات وتذليل العقبات أمام المستثمرين لاستيراد المواشي سعياً إلى تلبية طلبات السوق المحلية، مبينة أنها ما توصلت إلى اتفاقات مع دول تركيا وباكستان وجورجيا والصين وغيرها لاستيراد الماشية.

وبحسب تقارير حكومية تراجعت أسعار الماشية بنحو 46 في المئة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة سواء للمستورد أم المحلي. وأشار تجار إلى كساد ضرب سوق الماشية في السعودية، مرجعين سببه إلى زيادة المعروض من الأغنام صاحبه تراجع في الطلب ناتج من ضعف القدرة الشرائية للمستهلكين، الذي أدى بدوره إلى ارتفاع العرض مع انخفاض الطلب ومن ثم تراجع الأسعار بصورة حادة.

الحياة